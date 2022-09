Motorola amplia la famiglia Edge con tre nuovi dispositivi premium

Motorola allarga la serie Edge dei suoi smartphone con l’annuncio di tre nuovi dispositivi che coniugano i più recenti progressi tecnologici con un design eccezionale: edge 30 ultra, edge 30 fusion e edge 30 neo.

Edge 30 Ultra

Questa variante ridefinisce il concetto di dispositivo premium con una tecnologia all’avanguardia e un sistema di fotocamere ad altissima risoluzione. Con la prima nel settore a disporre di un sensore da 200MP, progettato per catturare più luce, combina 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm, per scattare foto mozzafiato anche al buio. Inoltre, grazie all’avanzata tecnologia HDR, luci e ombre sono perfettamente bilanciate ed offrono scatti molto dettagliati anche in condizioni di illuminazione mista. Il sensore principale è dotato anche di stabilizzazione ottica che aiuta a eliminare i tremolii indesiderati.

Motorola edge 30 ultra è dotato, inoltre, di un obiettivo grandangolare da 50MP, per allargare l’inquadratura della scena e ottenere foto di alta qualità. Per gli scatti più ravvicinati c'è Macro Vision, che consente di avvicinarsi al soggetto quattro volte di più rispetto a un obiettivo standard. Utilizzando un teleobiettivo 2x, è poi possibile effettuare un primo piano del soggetto e catturare perfettamente i tratti del viso, pur mantenendo una distanza adeguata. Nella modalità ritratto invece, sarà possibile adattare la lente focale scegliendo tra grandangolo (35mm), standard (50mm) o ravvicinato (85mm).

Edge 30 ultra offre, infine, una fotocamera frontale da 60MP, tra quelle a più alta risoluzione disponibili su uno smartphone. La piattaforma mobile Snapdragon 8+Gen1, associata ad una RAM LPDDR5 a 12 GB e memoria interna fino 256 GB, inaugurano una nuova era della tecnologia mobile a livello di 5G, migliorando le performance e aumentando la durata della batteria.

Grazie alle funzionalità di Snapdragon Elite Gaming, anche l’esperienza di gioco viene portata ad un livello superiore. Durante il gameplay, il dispositivo riduce la latenza del tocco con un touch rate di 360Hz, riceve aggiornamenti di grafica e prestazioni in tempo reale e, grazie al supporto per il display a 144Hz, consente di immergersi nei giochi come mai prima d’ora. Le caratteristiche di motorola edge 30 ultra non sono l’unico elemento distintivo di questo smartphone. Il design premium balza all’occhio sin dal primo momento e il display curvo si fonde con una cornice in metallo che conferisce il massimo dell’eleganza. Sul retro si trova invece una delicata finitura opaca, pensata per non trattenere le impronte.

Con Edge 30 ultra è possibile ottenere energia per tutta la giornata in soli 7 minuti grazie alla ricarica TurboPower da 125W più veloce di sempre. Inoltre, è presente la ricarica wireless fino a 50W, per ricaricare senza l’intralcio del cavo o addirittura condividere l’energia della batteria da 10W in modalità wireless

Il display “endless edge” in dotazione, un’unità OLED FHD+ da 6,67 pollici, è quasi privo di cornice. Inoltre, la risoluzione Full HD+ offre un’immagine più nitida con meno pixel e l’HDR10+ migliora la luminosità e il contrasto con oltre un miliardo di sfumature di colori fedeli alla realtà. Per un’esperienza visiva più coinvolgente, il device integra l’audio posizionale di Dolby Atmos, che sfrutta i più recenti progressi tecnologici per consentire di godersi al meglio i propri contenuti.

Per i gamer ifine, la combinazione del display con un audio potente e la connettività wireless WiFi 6E, consentono al cloud gaming di raggiungere nuovi livelli, sia a casa che in viaggio. Il gameplay può essere interminabile, con oltre 100 giochi di alta qualità direttamente sullo smartphone, grazie a Xbox Game Pass, con nuovi titoli che vengono aggiunti continuamente.

Motorola edge 30 ultra è dotato anche di luci sui bordi, che, appositamente progettate su questo dispositivo, si illuminano in modi diversi per segnalare una notifica, una telefonata in arrivo o una sveglia programmata.

Edge 30 fusion

Edge 30 fusion rappresenta l'incontro tra prestazioni e bellezza, con un design incredibilmente sottile e perfettamente bilanciato. I bordi simmetricamente curvi hanno un “look and feel” incredibile e l’intero dispositivo è dotato di un frame in alluminio che gli conferisce una sensazione al tocco ancora più pregiata. Il nuovo design della fotocamera esalta, inoltre, l’avanzata tecnologia di imaging di Motorola, attraverso un look unico e al tempo stesso retrò e moderno. Il vetro opaco anti-impronta sulla parte posteriore completa l’estetica estremamente ricercata di di questo modello.

Dotato della potente piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G, che aumenta le prestazioni rispetto alla generazione precedente, edge 30 fusion dispone, inoltre, di un incredibile sensore della fotocamera principale da 50MP ad alta risoluzione con stabilizzatore ottico. Presenti anche un obiettivo grandangolare da 13MP con fotocamera macro integrata sul retro e una frontale da 32MP. La tecnologia Quad Pixel garantisce foto più nitide e vivaci, con una sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione 4 volte superiore.

Lo smartphone è dotato di un display “borderless” OLED FHD+ da 6,55 pollici, con HDR10+ e refresh rate di 144 Hz. Completano il tutto, due grandi altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Grazie alla ricarica TurboPower da 68W, edge 30 fusion può essere caricato per tutto il giorno in soli 10 minuti.

Edge 30 neo

Edge 30 neo è il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una nuova partnership tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer nella scelta dei colori. Con opzioni che includono Very Peri, il colore Pantone 2022, l’edge 30 neo è stato realizzato con cura per un look spettacolare. Sia che si scelga Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace, ogni dispositivo presenta un sottile inserto di chip Pantone sul retro con la possibilità di personalizzare il telefono integrando il colore nell’interfaccia utente.

Lo smartphone è sottile, leggero, elegante e si distingue sotto ogni aspetto. Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28 pollici a 120 Hz, compatto ma comunque ampio, che offre oltre un miliardo di sfumature di colore e due altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Lo smartphone, basato sulla potente piattaforma mobile Snapdragon 695 5G, dispone anch’esso di feature eccezionali, tra cui la ricarica TurboPower da 68W, la ricarica wireless e due fotocamere di ultima generazione per utilizzare quella più adatta ad ogni momento. Il sensore della principale ad alta risoluzione da 64MP con stabilizzazione ottica (OIS) consente di catturare dettagli nitidissimi anche in piena luce diurna. A questo, si affianca il sensore ultragrandangolare da 13 MP con la funzionalita Macro Vision e, sulla parte frontale, è presente una fotocamera da 32MP con tecnologia Quad Pixel per selfie di alta qualità.

Motorola edge 30 ultra è disponibile al prezzo di 999,90 euro nella versione Interstellar Black.

Motorola edge 30 fusion è disponibile al prezzo di 679,90 euro nella versione Cosmic Grey.

Motorola edge 30 neo è disponibile al prezzo di 429,90 euro nei colori Very Peri, Black Onyx e Ice Palace.

Motorola inoltre, in collaborazione con Firmenich, include nella confezione una fragranza firmata.