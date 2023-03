Mwc 2023: Honor presenta i nuovi "Magic" smartphone

Durante l’evento “Tech to Inspire", Honor ha annunciato la disponibilità a livello mondiale del Magic5 e del Magic Vs, le ultime novità della linea di successo della serie Magic.

Magic5 Pro

Dotato di una serie di aggiornamenti significativi, questo flagship vanta progressi impressionanti in termini di design, display, fotografia e prestazioni, superando diversi benchmark del settore.

L'iconico design "Eye of Muse" del Magic5 Pro evolve il concetto, ridisegnando e introducendo il sistema Star Wheel Triple Camera al centro della cover posteriore, con cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati.

Dotato di un display Ltpo da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, il flagship garantisce un'esperienza visiva coinvolgente. Una innovativa tecnologia offre una luminosità Hdr di picco di 1800 nit, garantendo una visione chiara anche in piena luce solare.

Magic5 Pro è inoltre dotato di un chipset Discrete Display per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento. Oltre a offrire un effetto High Dynamic Range (Hdr) sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video, il chipset garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore per un'esperienza di gioco più fluida e prolungata. Certificato con Hdr10+ e Imax Enhanced, Magic5 Pro consente agli utenti di godersi video e film con una qualità dell'immagine ottimizzata. Per alleviare l'affaticamento degli occhi, il device vanta una bassa emissione di luce blu, certificata da Tüv Rheinland, e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare l'affaticamento degli occhi. Altre caratteristiche innovative per il comfort degli occhi sono il Circadian Night Display per migliorare la qualità del sonno e il display con tecnologia Pulse Width Modulation (Pwm) Dimming a 2160 Hz per ridurre al minimo lo sfarfallio dello schermo, perfetto per chi passa molte ore davanti allo smartphone.

Honor Magic5 Pro si è aggiudicato il primo posto nella classifica globale delle fotocamere Dxomark con un punteggio di 152, diventando così lo smartphone con il punteggio più alto tra quelli testati finora. La dotazione comprende una fotocamera grandangolare da 50Mp, una ultra larga da 50Mp e un teleobiettivo da 50Mp. L'ottica computazionale Ultra Fusion, un algoritmo ottico computazionale che integra il sistema della fotocamera, migliora drasticamente la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x.

Dotato del nuovissimo Image Engine, Magic5 Pro presenta un nuovissimo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Inoltre, lo smartphone vanta la funzione Ai Motion Sensing Capture, in grado di rilevare automaticamente il punto più alto di un salto e di catturare il fotogramma in altissima definizione.

In tema di sicurezza, oltre all’elevato livello di protezione dei dati, Magic5 Pro vanta una tecnologia di controllo spaziale dell'energia sonora all'avanguardia nel settore, che genera onde sonore opposte per evitare la dispersione del suono nelle telefonate private, oltre a migliorare del 100% il volume delle chiamate per un'esperienza di comunicazione più chiara, anche in un ambiente affollato.

Alimentato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, il flagship di Honor offre prestazioni elevatissime. Con la prima architettura di antenna standalone Wi-Fi e Bluetooth del settore, Magic5 Pro migliora le prestazioni Wi-Fi del 200% e riduce la latenza Wi-Fi del 30% rispetto alle antenne tradizionali del settore, offrendo la massima flessibilità e mobilità per il lavoro e il tempo libero.

Con il supporto di 66w Wired e 50w Wireless SuperCharge, lo smartphone è dotato di una batteria super capiente da 5100 mAh che garantisce un'intera giornata di utilizzo ininterrotto.

Magic Vs

Primo smartphone pieghevole di Honor a debuttare al di fuori della Cina, Magic Vs vanta un design, un display e prestazioni eccezionali, portando l'esperienza degli smartphone pieghevoli a un livello superiore.

Il foldable è eccezionalmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9mm quando è ripiegato e un peso di 267grammi. Nonostante la sua forma compatta, è dotato di una batteria da 5000 mAh. A contribuire alla leggerezza è la rivoluzionaria cerniera superleggera senza ingranaggi che è stata accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. Grazie alla sua eccezionale durata, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da Tüv Rheinland, si piega saldamente senza spazi vuoti e quando aperta, lo schermo è quasi completamente piatto.

Per aumentare al massimo la produttività, Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, lo smartphone offre un'esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici extra-large, che consente agli utenti di svolgere più attività e visualizzare contenuti con estrema facilità.

Dotato di soluzioni professionali per il comfort degli occhi, l’innovativo device di Honor è dotato di dimmerazione dinamica, visualizzazione notturna circadiana e dimmerazione Pulse Width Modulation a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali mercati degli smartphone pieghevoli, per ridurre efficacemente gli effetti dell'affaticamento digitale degli occhi.

Magic Vs è dotato di un impressionante sistema di tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Imx800 da 54Mp, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50Mp e una fotocamera con zoom ottico 3x da 8Mp, per offrire un'esperienza fotografica eccezionale, indipendentemente dallo scenario di ripresa.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1, Magic Vs offre prestazioni migliorate con una maggiore efficienza energetica per un'esperienza d'uso più veloce e fluida. Il sistema operativo sui cui lo smartphona lavora è l’ultima versione di MagicOs 7.1 basata su Android 13.

Magic5 Pro è disponibile in nero e verde prato, mentre Magic5 è disponibile in nero e blu. Magic5 Pro sarà disponibile da inizio maggio con un prezzo a partire da 1199,00 (12/512Gb). Disponibile in due splendide colorazioni, ciano e nero, Magic Vs avrà un prezzo a partire da 1599,00 euro e la sua disponibilità sarà annunciata presto.