Nothing (2a), il nuovo midrange che si distingue per design e prezzo

Dopo l’uscita del Nothing Phone, accolto con grande clamore, tra le mille anticipazioni e rumors l'azienda ha rilasciato il Nothing Phone (2a), il suo terzo telefono in assoluto, ma il primo posizionato specificamente nel segmento midrange.

Le specifiche

Display: Amoled (1084x2412) da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

Chipset: MediaTek Dimensity 7200 Pro, 8 core, 4nm

Ram e Rom:

Software: Nothing Os 2.5, Android 14

Fotocamera posteriore: 50Mp (principale) + 50Mp (grandangolare)

Fotocamera selfie: 32Mp

Batteria: 5.000mAh

Peso: 190 grammi

Dimensioni: 161,7 x 76,3 x 8,55 mm

Il design

Il Nothing Phone (2a) è dotato di un corpo in plastica, lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e il telefono è classificato Ip54 per una protezione limitata dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. I lati sono piatti e il bordo del pannello posteriore è stato sapientemente arrotondato in corrispondenza dell’attaccatura al telaio per non creare una soluzione di continuità che si sarebbe avvertita nell’impugnatura. La cornice è realizzata in colore nero opaco con una tramatura rivida al tatto che restituisce una sensazione di presa rassicurante. Il design della back cover è piacevole, tuttavia, raccoglie le fastidiose impronte digitali delle dita. I tasti volume hanno una corsa limitata ma un clic piacevole, mentre la sottile cornice simmetrica che corre lungo il bordo del device gli dona un aspetto elegante, facendolo apparire un dispositivo di un altro segmento di prezzo. Il modulo della fotocamera sul retro, posizionato orizzontalmente è una caratteristica distintiva di questo device (non inedita nel panorama degli smartphone) a cui Nothing ha associato il nome “gli occhi” del telefono.

Il Glyph circolare è una sporgenza dall'aspetto molto più morbido di quanto non sembri dai rendering, alla quale ci si abitua abbastanza rapidamente. Il modulo fotocamera orizzontale è molto comodo quando vogliamo appoggiare il telefono su una superficie piana, perchè rende il device stabile nella sua posizione. In questo caso, però, dobbiamo rinunciare alla funzione di notifica luminosa dell’interfaccia Glyph, un altro carattere distintivo ddi questo device. Il Glyph presenta tre strisce di Led: quella ad arco in alto a sinistra può funzionare come timer quando si capovolge lo smartphone e con il Glyph Composer è possibile creare suonerie e motivi personalizzati. Il led rosso è solo estetico, non ha alcuna funzionalità specifica. Nella parte inferiore si trovano lo slot per schede dual-sim, una porta Usb-C, il microfono principale e l'altoparlante. Un microfono secondario si trova nella parte superiore, mentre l'altoparlante dell'auricolare funge da altoparlante per la riproduzione del suono stereo. Nella confezione troviamo il cavo di ricarica e un piccolo fermaglio di estrazione della Sim. Nothing non include gli auricolari, il caricabatteria e nemmeno la comoda custodia. I colori disponibili sono bianco e nero.

Display e Audio

Nothing ha adottato per il 2a uno schermo simile al fratello maggiore 2 ma con qualche feature in meno. In particolare, si tratta sempre di un pannello Amoled con risoluzione di 1080 x 2412 (Fhd+), ma la differenza sta nel fatto che non è che un Ltpo. Ciò significa che non può regolare la frequenza di aggiornamento in modo così fluido, il che lo rende meno efficiente dal punto di vista energetico. Anche lo schermo del Phone (2a) non ha la stessa luminosità del fratello maggiore. Esso raggiunge i 1100 nits sotto la luce solare, con un picco di 1300 nits con i contenuti multimediali Hdr. In genere, è in grado di raggiungere i 700 nits.

È presente il supporto per Hdr10+, quindi i contenuti multimediali hanno un aspetto eccellente, i neri sono molto profondi e la resa cromatica, in particolare con la modalità standard, risulta molto accurata. Nella parte inferiore è stato inserito il sensore biometrico di sblocco, veloce ed affidabile ad ogni attivazione. Nel complesso un ottimo display per la sua fascia di prezzo. Quando vogliamo guardare video o desideriamo giocare, i due altoparlanti stereo del Nothing 2a ci supporteranno con un audio potente, bassi decenti e medi abbastanza chiari.

Hardware e Performances

L'alimentazione del Nothing Phone (2a) è affidata ad un processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, una soluzione che assicura un notevole salto di prestazioni rispetto allo Snapdragon 778 utilizzato con il Phone 1.

L'unità in prova è dotata di 12Gb di Ram e 256Gb di memoria interna. Lo spazio di archiviazione potrebbe sembrare adeguato, e nella maggior parte dei casi lo è, ma potrebbe essere limitato se scattiamo molte fotografie o scarichiamo parecchi giochi. È vero, per le foto si può ricorrere ai servizi cloud ma è bene fare attenzione nella scelta della Rom, perchè il Nothing Phone (2a) non è espandibile. In termini di prestazioni, lo smartphone non delude per quanto riguarda la risposta alle operazioni di base come la navigazione sul web, la visione di video e l'esecuzione di applicazioni.

Tuttavia, sembra rallentare leggermente quando ci sono più applicazioni in esecuzione in background ma nulla che possa compromettere o rendere difficoltoso l’utilizzo del device. Analogamente, guardando i video di YouTube in modalità a 1440P, si sono notati piccoli rallentamenti e salti di fotogrammi. In uno scenario gaming invece, il telefono è in grado di eseguire giochi leggeri come Mobile Legends, Asphalt 9 e CoD: Mobile, mentre per titoli più impegnativi dal punto di vista grafico, come Genshin Impact, è necessario modificare le impostazioni portandole ad un frame rate più basso (60fps). Solo così si riesce a mantenere l'esperienza di gioco più a lungo e piacevole, e si evita che il processore si scaldi troppo con inevitabili ripercussioni sulle performances. Su Geekbench 6, una suite di test che valuta la potenza di calcolo, il Phone (2a) ha ottenuto 1137 punti nel test single-core e 2589 nel test multi-core. Nel test 3d Mark, lo smartphone ha ottenuto un punteggio relativo alle performance di 5864, classificandosi in 396ma posizione. Infine, il Test di Benckmark Antutu ha dato un punteggio di 693571 che gli attribuisce la 66ma posizione nel ranking tra i device Android testati. rilevando, inoltre, 78 minuti per una ricarica completa

La batteria

Il 2a è dotato della batteria più grande finora prodotta da Nothing, un'unità da 5.000 mAh. Tra schermo acceso, navigazione, giochi e video in streaming, l’autonomia dello smartphone ha coperto senza problemi un’intera giornata di utilizzo. Il telefono supporta la ricarica rapida via cavo fino a 45w, ma non viene fornito di un adattatore a muro. Durante i test, è stata necessaria un'ora e 18 minuti per portare il telefono dallo 0% al 100% con un caricatore appropriato. Ha raggiunto il 35% dopo 15 minuti e il 65% dopo 30 minuti. Il Nothing (2a) non supporta la ricarica wireless. La longevità della batteria non dovrebbe essere un problema, in quanto Nothing sostiene che l’unità è stata progettata per resistere a 1.000 cicli mantenendo il 90% della sua capacità originale, il che equivale a circa tre anni di utilizzo.

Il software

Lo smartphone viene fornito con Nothing Os 2.5, basato su Android 14. L'esperienza utente che il brand assicura ai proprio clienti si distingue per la sua forte identità visiva e per le qualità di Android 14, che rendono l'interfaccia elegante e ricca di funzionalità, ma non invadente. L'aspetto grafico distintivo, ispirato alla matrice a punti, con widget unici, icone delle app stilizzate e una tavolozza quasi monocromatica, fa il suo ritorno, così come i suoni di notifica retrò che riportano indientro nel tempo. Il Phone 2a non presenta una grande quantità di bloatware preinstallato; le App incluse che troveremo alla prima accensione sono poche, tra queste Nothing X, che consente di configurare gli auricolari Nothing Ear e Glyph Composer, che permette di associare la musica alle animazioni Glyph. Nothing garantisce il supporto di tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Il device include anche alcune funzioni esclusive che non sono sugli altri modelli Nothing, tra le quali: Smart Clean, che rimuove automaticamente i frammenti di file duplicati e temporanei. Questa funzione utilizza l'intelligenza artificiale e si attiva in background quando il dispositivo è in carica, con l'intento di evitare i piccoli rallentamenti che si verificano nel tempo, assicurando che il telefono funzioni sempre al massimo delle prestazioni più a lungo possibile. In aggiunta, come accade anche in molti altri smartphone, anche Nothing ha introdotto la funzione Ram Booster, che aumenta la “memoria volatile” esistente con la memoria interna. In questo modo è possibile aprire un maggior numero di app e riaprirle più rapidamente quando sono ancora attive in background. Un'altra novità è l'ottimizzazione Ntfs, che garantisce una maggiore velocità di trasferimento dei file da un Pc Windows al telefono. Si tratta di una funzione di nicchia che molto non noteranno. Tuttavia, se abbiamo file sul nostro Pc file che vogliamo trasferire velocemente sul nostro dispositivo portatile, come per esempio gli Mp3 per ascoltare la musica, apprezzeremo molto questa funzione.

La fotografia

Al giorno d'oggi ci sono molti telefoni con fotocamera economica, ma è difficile trovarne uno con fotocamera da 50Mp a meno di 350 euro, come il Nothing Phone 2a. Il Nothing Phone 2a ha una configurazione a doppia fotocamera, simile a quella degli altri due telefoni Nothing. Tuttavia, questa volta il posizionamento della fotocamera è diverso. Esso dispone, infatti, di una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/1,88 e di un altro sensore ultra-wide da 50 megapixel con un campo visivo di 114 gradi. Per i selfie c'è una fotocamera frontale da 32 megapixel, utilizzata anche sul Nothing Phone 2.

L'app fotocamera di Nothing è intuitiva e semplice da utilizzare, le modalità sono tutte in primo piano e le impostazioni sono disponibili con un semplice scorrimento verso il basso sul mirino. Sono presenti lo Slo-mo, Time-lapse, Pan, Ritratto, Modalità notturna, Acquisizione movimento e una modalità Esperto. C'è anche un pulsante Google Lens disponibile accanto al pulsante di scatto. I risultati che si ottengono sono nitidi, la fotocamera principale si comportata bene alla luce del giorno, ma in condizioni di forte luminosità il sensore da 50 megapixel tendeva a sovraesporre le parti luminose inquadrate nella scena. Questo non accade utilizzando la fotocamera ultra-wide, che ha una calibrazione più omogenea della scena.

In condizioni di scarsa illuminazione, la fotocamera principale ha continuato a fornire buone prestazioni, i dettagli, l'esposizione e i colori erano buoni e per lo più fedeli alla realtà, non era presente la sovrasaturazione ed il sensore è in grado di catturare facilmente i dettagli dei soggetti inquadrati. Per quanto riguarda la fotocamera ultra-wide, come accennato in precedenza, il sensore si è comportato bene sia in condizioni di luce diurna che in condizioni di scarsa luminosità. Il telefono non dispone di un teleobiettivo, ma di un'opzione di zoom 2x che consente di scattare foto con colori affidabili e elevata nitidezza.

Le prestazioni video sono buone, con abbondanza di dettagli, buoni colori e un’ampia gamma dinamica in condizioni di luce diurna. Anche la stabilizzazione è piuttosto buona. In condizioni di scarsa illuminazione invece, le prestazioni della fotocamera degradano un pò. La fotocamera principale consente di effettuare riprese in 4k 30 fps o 1080p 60 fps. I video in slow-motion raggiungono un massimo di 1080p 120 fps.

Impressioni finali

Il Nothing Phone (2a) è tra i migliori prodotti presentati quest’anno nel segmento midrange. Le sue prestazioni in termini di velocità, durata della batteria e sistema fotografico sono in grado di competere con tutti gli smartphone suoi diretti competitor. E comunque, a differenza di tutti gli altri, il Nothing Phone 2a ha in più una sua chiara personalità, contraddistinta dall’utilizzo dei Led Glyth sulla cover posteriore e dall’interfaccia Nothing, che include nuovi widget per la fotocamera, il lettore multimediale nello stile a matrice di punti e le app native in tema con l’interfaccia. In aggiunta, il design esclusivo trasparente sul retro, l’assemblaggio perfetto che dona una netta sensazione di solidità ed uno smartphone potente, in grado di gestire la maggior parte delle applicazioni e degli utilizzi, dallo streaming video ai giochi e al fitness, fanno di questo dispositivo una validissima new entry nel suo segmento di riferimento.