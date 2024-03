Nothing Phone (2a), ecco il nuovo midrange molto ambizioso

Nothing ha annunciato ieri a Londra Phone (2a), il suo nuovo e attesissimo smartphone.

Nato per fornire un’esperienza quotidiana ottimale, questo device vanta un processore potente, una doppia fotocamera posteriore, un display Amoled flessibile ed un sistema operativo intuitivo che offre un'esperienza veloce e fluida ad ogni interazione.

Il processore Dimensity 7200 Pro del Phone (2a) è stato progettato in collaborazione con MediaTek per offrire le migliori prestazioni con un'efficienza energetica ottimale. Costruito sulla più recente tecnologia di processo a 4 nm di seconda generazione, Phone (2a) abbina a un'ampia Ram da 12+8Gb con tecnologia Ram Booster, il chip a 8 core, con velocità di clock fino a 2,8 GHz, per un multitasking rapido e reattivo. Il risultato di questa combinazione, secondo quanto dichiarato dal produttore, è un aumento del 13% rispetto a Phone (1) in termini di prestazioni e del 16% in efficienza.

Insieme, Nothing e MediaTek hanno introdotto ottimizzazioni come Smart Clean (+200% di velocità di lettura/scrittura ufs in caso di utilizzo prolungato) e Adaptive ntfs (+100% di velocità di trasferimento dei file con i computer Windows) e sono riusciti a ridurre il consumo energetico di componenti specifici fino al 10%.

La batteria da 5000 mAh in dotazione garantisce fino a due giorni di utilizzo con una carica completa ed è in grado di mantenere oltre il 90% della sua capacità massima dopo 1000 cicli di ricarica, il che corrisponde a oltre tre anni di ricarica quotidiana. Per un'alimentazione rapida, Phone (2a) supporta la ricarica rapida a 45w, che fornisce il 50% dell'energia in soli 20 minuti. Una soluzione di ricarica ottimale che evita il rischio di esaurimento della durata della batteria, spesso legato a un numero di watt e a velocità di ricarica superiori.

Per catturare i momenti più belli, Phone (2a) vanta una doppia fotocamera posteriore da 50Mp alimentata dal TrueLens Engine, una serie di algoritmi di calcolo avanzati che rendono gli scatti il più possibile simili alla vita reale. Tra questi c'è Ultra Xdr, sviluppato in collaborazione con Google per garantire una visualizzazione più accurata di luci e ombre: funziona catturando 8 fotogrammi a diversi livelli di esposizione in formato Raw e regolando poi la luminosità di ogni pixel fino a 5 volte per visualizzare il risultato più fedele alla realtà. Phone (2a) dispone anche di una fotocamera frontale da 32Mp che utilizza lo stesso sensore di Phone (2), con una sensibilità alla luce superiore del 27% rispetto a Phone (1) e che consente di ottenere maggiori dettagli.

Il display Amoled flessibile da 6,7 pollici, riproduce fino a 1,07 miliardi di colori e raggiunge una luminosità di picco di 1300 nit. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, esso offre interazioni fluide che si adattano dinamicamente al contenuto visualizzato per preservare la batteria.

Phone (2a) rappresenta la prima incarnazione di smartphone con design interno completamente visibile, integrando i componenti dello smartphone nel suo design esterno, mostrando le funzioni chiave in modo nuovo e innovativo. Con Phone (2a), collocando le fotocamere all'interno della bobina Nfc, Nothing ha creato una nuova icona di prodotto: gli occhi. Dietro di essi c'è il fulcro dell'intelligenza che alimenta lo smartphone, proprio come un cervello. Phone (2a) presenta, inoltre, una novità assoluta nel settore, con la sua copertura unibody ad angolo di 90 gradi che avvolge i bordi per creare una nuova dimensione e prospettiva, integrando al contempo il modulo a doppia fotocamera. Questa struttura non solo è esteticamente gradevole, ma rende il dispositivo più robusto, migliorando notevolmente i risultati dei test di caduta.

Oltre alla coesione tra forma e funzione, la protuberanza della fotocamera contribuisce a stabilizzare lo smartphone quando è appoggiato su una superficie e a ridurre al minimo le ostruzioni delle dita quando si scatta una foto.

Phone (2a) entra nel mercato con Nothing Os 2.5. A differenza della maggior parte dei dispositivi di questa categoria, esso viene fornito con Android 14, con ben 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nell'ambito del lancio di Phone (2a), Nothing ha anche annunciato la sua prima partnership nel settore dell'intelligenza artificiale con Perplexity, il motore di risposta alimentato dall’Ai che sta ridefinendo il modo in cui si ricercano le informazioni online. Gli utenti che acquisteranno Phone (2a) entro il 19 marzo potranno ricevere fino a un anno di Perplexity Pro.

Phone (2a) è disponibile nei colori Black, Milk e White, nelle configurazioni 8/128Gb e 12/256Gb rispettivamente a 349 e 399 euro, dal prossimo 12 marzo.