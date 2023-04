Nuovi portatili gaming ad alte prestazioni in arrivo da Acer

Acer ha annunciato importanti aggiornamenti alla sua linea di portatili gaming, con nuovi design e il supporto di tecnologie leader del settore. I nuovi Predator Triton 17 x e Predator Helios Neo 16 sono pensati sia per i giocatori che per i creator, grazie ai loro potenti componenti e alle opzioni di visualizzazione premium.

Nella medesima occasione Acer ha anche svelatoPredator Helios 3d 15 SpatialLabs Edition, che porta il 3d stereoscopico senza occhiali nel mondo dei giochi, infondendo nuova vita a più di 70 titoli moderni e classici, a cui se ne aggiungono continuamente altri.

Predator Triton 17 x

Elegante e potente, questo notebook e potente, unisce un design sofisticato e minimalista a un hardware pronto per il gaming. Si rivolge ai giocatori e ai professionisti che desiderano un dispositivo leggero e in grado di gestire giochi aaa ad alta complessità grafica e suite di lavoro che richiedono ingenti risorse, con una durata della batteria sufficiente per l'uso quotidiano. Spesso meno di un pollice, il sottile Triton 17 x è realizzato con cura e facilmente trasportabile. Il telaio unibody cnc in metallo presenta una texture lucida e sabbiata, undelicato logo rgb Predator microinciso, speaker con finitura in acciaio inox, dettagli con taglio a diamante e prese d'aria posizionate strategicamente.

All'interno dell'elegante scocca in metallo si trovano alcuni dei componenti più potenti sul mercato, che collocano il device tra i portatili più veloci per giocatori e creator. La configurazione basata su un processore Intel Core i9-13900hx di 13a generazione, Gpu NvidiaGeForce rtx 4090 e fino a 24 core con frequenza turbo massima di 5,4Ghz assicura un'esperienza gaming in mobilità di altissimo livello. La Gpu, in particolare, realizzata con architettura Nvidia Ada Lovelace,garantisce prestazioni eccellenti grazie anche al Dlss 3 con Ai che consente di creare mondi virtuali realisticicon il ray-tracing continuo. In aggiunta, la suite di tecnologie Max-Q ottimizza le prestazioni del sistema,l'alimentazione, la durata della batteria e l'audio, per garantire la massima efficienza. Per coloro che desiderano prestazioni più elevate, è possibile scegliere una configurazione con un massimo di 64Gb di memoria ddr5 a 5600Hz e fino a 4Tb di unità a stato solido.

Predator Triton 17 x è dotato di un display da 17 pollici (16:10) chiaro e luminoso che offre immagini molto coinvolgenti. Sono disponibili due configurazioni di pannello, tra cui un display wqxga mini-led con una frequenza di aggiornamento di 250Hz e una luminosità di picco di oltre 1000 nit per soddisfare i requisiti DisplayHdr.

Per mantenere freschi i componenti sotto sforzo del portatile gaming, Acer ha adottato un sistema didissipazione caratterizzato da una camera di vapore che ospita il circuito di raffreddamento a compressione, permettendo così di gestire i giochi più impegnativi. La tecnologia Vortex Flow di Acer è composta da un sistema di raffreddamento a tre ventole, che include due ventole AeroBlade 3d di quinta generazione personalizzate con strutture di orientamento del flusso d'aria che consentono di ottenere un aumento del 10% del getto d'aria rispetto alla precedente generazione. Il notebook utilizza anche heat pipe dedicate per i processori, prese d'aria e di scarico strategicamente posizionate, ed è inoltre supportato da pasta termoconduttiva composta da metallo liquido applicato sulla Cpu, per garantire un trasferimento di calore efficiente e prestazioni ottimizzate.

Predator Triton x 17 è dotato di altre caratteristiche di pregio, tra cui una tastiera Rgb, un lettore di impronte digitali e un touchpad in vetro. Possiede inoltre un potente sistema audio surround dts:x ultra a sei altoparlanti che offre una riproduzione del suono straordinaria.

Disponibile in Italia a giugno a partire da 4599 euro.

Predator Helios Neo 16

Il nuovissimo notebook include i migliori componenti della linea Helios, ma con un prezzo più accessibile. Oltre ad un hardware aggiornato, Predator Helios Neo 16 aggiunge un pizzico di divertimento, grazie ai codici criptati incisi al laser sulla scocca superiore anodizzata in nero, che invitano i giocatori ad accettare la sfida di decifrare il messaggio. Il device sarà disponibile in diversi modelli con processori Intel Core hx di 13ma generazione ad alte prestazioni abbinati a una GpuNvidia GeForce rtx 4070 Laptop con una potenza grafica massima di 140w. Fino a 32Gb di Ram ddr5-4800 MHz a doppio canale e il supporto fino a un'unità ssd da 2Tb garantiscono tempi di caricamento rapidissimi nei giochi più impegnativi. Inoltre, per mantenere basse la temperature di esercizio della macchina, Helios Neo include anche il sistema di dissipazione avanzato di Acer, dotato di una ventola AeroBlade interamente in metallo e di pasta termoconduttiva composta da metalloliquido applicato sulla Cpu per spingere le prestazioni al massimo potenziale.

La linea offre diverse opzioni per il panello, tra cui un display ips wqxga (2560x1600) a 165Hz e 3 ms di tempo di risposta e un display wuxga (1920x1200) con unafrequenza di aggiornamento di 165Hz che copre il 100% della gamma di colori sRgb.

Disponibile in Italia a maggio a partire da 1799 euro.

Predator Triton 14

Il piccolo ma potente Predator Triton 14 include un processore Intel Core i7-13700h di 13ma generazione e una Gpu Nvidia GeForce rtx 4070 o 4050. Inoltre, sia i giocatori che i creatori digitali apprezzeranno la nuova opzione del pannello che offre livelli di contrasto vividi e un'ampia gamma di colori. Il brillante display Mini ledda 14 pollici (formato 16:10) con risoluzione fino a wqxga (2560 x 1600) ha una velocissima frequenza di aggiornamento di 250Hz, è certificato DisplayHdr 600 e copre il 100% della gamma di colori dci-p3. Il device supporta inoltre fino a 32Gb di Ram lpddr5 da 6000 Mhz e uno slot ssd m.2 per un'ampia capacità di archiviazione ad alta velocità. Il suo sistema di raffreddamento avanzato comprende la tecnologia personalizzata AeroBlade 3d Fan di quinta generazione, l'ottimizzazione del flusso d'aria Vortex Flow e pasta termoconduttiva composta da metallo liquido applicato sulla Cpu. Con uno spessore di soli 18,9-19,9 mm, si puòtranquillamente utilizzarlo in viaggio per lavoro o per divertimento.

Disponibile in Italia a maggio a partire da 2499 euro.

Predator Helios 3d 15 SpatialLabs Edition

La nuova generazione di questo portatile supporta ora il potente processore Intel Core i9-13900hx di 13a generazione e la Gpu Nvidia GeForce rtx 4080 Laptop. Esso include inoltre fino a 32Gb di memoria ddr5-5600Mhz. Un'opzione di utilizzo della sola Gpu dedicata, attivata da PredatorSense 4.0, consente ai giocatori di massimizzare le prestazioni. Anche le prese d'aria posteriori sono state semplificate e includono una discreta illuminazione RGB lungo il bordo posteriore.Predator Helios 3d 15 utilizza la combinazione della soluzione di tracciamento oculare SpatialLabs, del display 3d stereoscopico e delle tecnologie di rendering delle scene in tempo reale per dare vita a scene, oggetti e personaggi in 3d, con un display da 15,6 pollici. L'accesso all'ultima versione dell'applicazione TrueGame consente ai giocatori di sperimentare un gioco 3d elevato e senza occhiali, con dettagli e scene di giocopresentati nella loro forma 3d definitiva.

Il portatile è ulteriormente supportato dal controller Ethernet Intel Killer e2600, dal wi-fi Intel Killer 6e e dalla tecnologia di dissipazione di nuova generazione di Acer. Questa edizione speciale è inoltre dotata di una gamma completa di porte, tra cui due porte usb 3.2 Gen2 (una delle quali supporta la ricarica offline), due Thunderbolt 4 che supportano la funzionalità DisplayPort e Power Delivery e un lettore di schede micro sd.

Disponibile in Italia a giugno a partire da 4999 euro.