Realme, nuovo smartphone firmato CocaCola

Dopo i passati successi di co-branding con film, anime e gaming, Realme ha annunciato la sua collaborazione con Coca-Cola dalla quale è nato il realme 10 Pro 5g (8+128Gb) Coca-Cola Edition. Il design della parte posteriore dello smartphone è ispirato agli elementi caratteristici di Coca-Cola, con un contrasto tra nero e rosso. Il design asimmetrico 70/30 della parte posteriore mette in evidenza il logo di Coca-Cola con tre parti colorate in nero e sette in rosso, rendendo il logo immediatamente riconoscibile. Con un tocco audace su un logo classico, questo design accattivante intende portare una novità fresca nell’esperienza d’uso dello smartphone. La resa del metallo opaco offre un tocco elegante al dispositivo e lo rende al contempo resistente ai graffi e alle impronte digitali. È un’edizione che racchiude stile e uno smartphone dall’attitudine giovane e di tendenza.

Un’altra caratteristica degna di nota è il sistema di User Interface completamente personalizzata, dal blocco schermo fino all’effetto di ricarica dinamica, tutti progettati sulla base del colore del brand e delle bollicine di Coca-Cola. Inoltre, sia le suonerie che le icone sono personalizzate per dare più dettagli interessanti, come il suono classico Coca-Cola oppure il rumore delle bollicine. Le icone delle app sono state ridisegnate sulla base del rosso Coca-Cola e delle immagini reali di prodotti del brand.

Il device è inoltre ricco di dettagli e particolari interessanti, dai filtri Cola anni '80 che sono un vero e proprio tuffo nel passato al comparto fotografico che, quando si scatta una foto, riproduce il rumore dell’apertura di una bottiglietta di Coca-Cola. Oltre ai dettagli sullo smartphone, l’edizione Coca-Cola è stata lanciata con un cofanetto deluxe dedicato, che include anche altri prodotti: un estrattore per la carta Sim personalizzato, una statuetta realmeow Coca-Cola, adesivi e una card personalizzata della Limited Edition.

In termini di prestazioni, realme 10 Pro 5g Coca-Cola Edition è dotato di un processore Snapdragon 695 5g leader del segmento, di una batteria massiccia da 5000 mAh e una fotocamera ProLight da 108Mp. Inoltre, la fotocamera è dotata della modalità Street Photography 3.0 aggiornata. Sono presenti anche nuove funzioni, come Super Group Portrait e One Take, per migliorare l'esperienza di creazione di immagini. Il device ha inoltre una capacità da 8+8Gb di Ram dinamica e fino a 1Tb di memoria esterna, per consentire lo storae di quanti più ricordi possibile. Questo nuovissimo smartphone personalizzato Coca-Cola Edition offrirà sicuramente ai clienti un'esperienza d’uso innovativa e di tendenza, oltre a una tecnologia all'avanguardia.