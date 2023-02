OnePlus 11 5g è ora disponibile anche in Italia

Recentemente annunciato in Asia, OnePlus 11 5g, è finalmente disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese. Dotato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, con fino a 16 Gb di Ram Lpddr5x e 256 Gb di Rom con Ufs 4.0 –, queata configurazione è stata progettata per garantire il massimo della potenza insieme a una maggiore efficienza, un'ampia larghezza di banda e migliori velocità di lettura e scrittura. Per prestazioni ancora più ottimizzate, il flagship è anche dotato di Ram-Vita, una tecnologia di apprendimento automatico di OnePlus che supporta l'accelerazione della larghezza di banda della Cpu, la compressione delle applicazioni in background, l'allocazione della Ram Ai e l'assegnazione di una Ram dedicata. Di conseguenza, OnePlua 11 5g è in grado di mantenere attive ben 44 applicazioni in background, riducendo le interruzioni di app o i riavvii forzati.

Inoltre, questo è il primo dispositivo dotato di Snapdragon 8 Gen 2 ad essere approvato come Snapdragon Spaces Ready, un traguardo importante che darà la possibilità agli sviluppatori di dare vita alle loro idee Xr ed esplorare il pieno potenziale dell'Ar indossabile. OnePlus 11 5g sarà anche uno dei primi telefoni a supportare la tecnologia ray-tracing. Per dare la possibilità di godere di questa tecnologia, OnePlus ha introdotto un'applicazione di sfondi live dinamici e 3d chiamata PhysRay Wallpaper che contiene quattro diversi sfondi chiamati Vitality of Light, Matrix, Candyverse e Oceanfront. A differenza dei tradizionali sfondi statici, gli sfondi PhysRay eseguono il rendering della luce in tempo reale, rendendo più vivide e realistiche le ombre, i riflessi e le rifrazioni di luce. È possibile così toccare lo schermo per visualizzare i diversi effetti di animazione e interagire in tempo reale con lo sfondo live.

Il device è dotato di un display Amoled Super Fluid da 6,7 pollici 2k 120Hz con Ltpo 3.0, una tecnologia sviluppata in proprio da OnePlus che consente di risparmiare energia e di adattare il refresh rate in base all'uso del dispositivo, garantendo tocchi precisi e un’alta efficienza energetica. Il flagship di OnePlus è uno dei primi smartphone Android a ricevere il supporto Dolby Vision, per elevare al massimo l’esperienza visiva, è dotato di doppi altoparlanti Reality e supporta Dolby Atmos, che porta l'esperienza di ascolto a un nuovo livello, sia tramite gli altoparlanti che con le cuffie Bluetooth.

Dal lato fotografico, è presente un sistema a tre sensori: la fotocamera principale con sensore Imx890 da 50Mp in grado di catturare immagini ad alta risoluzione grazie anche allo stabilizzatore ottico d'immagine (Ois); ad accompagnarla, troviamo una fotocamera ultra-wide da 48Mp, che con il suo grandangolo da 115° garantisce foto ampie e nitide, e infine un teleobiettivo Imx709 da 32Mp, che cattura splendidi ritratti simili a quelli di una Dslr. Inoltre, il comparto vanta l'ultima versione di TurboRaw Hdr, l'algoritmo di OnePlus per l'High Dynamic Range (Hdr), che consente di catturare immagini con una nitidezza incontaminata e ad alta risoluzione. La nuovissima funzione Natural Colour Calibration di Hasselblad presenta un sensore multispettrale a 13 canali per l'identificazione dei colori che garantisce un'analisi spettrale più ampia della luce. La modalità Ritratto invece, aiuta a scattare immagini con una profondità di campo quasi simile a quella di una Dslr, un bokeh naturale ed effetti di chiaroscuro. Il risultato, valutato in base agli esigenti standard ottici Hasselblad per ottenere ritratti perfetti, simula gli eccellenti ritratti professionali catturati da una vera fotocamera Hasselblad dotata di obiettivi Xcd da 30 e 65mm.

Grazie al supporto di Supervooc Endurance Edition da 100w, OnePlus 11 5g impiega solo 25 minuti per ricaricare la batteria dall'1% al 100%. In più, per garantire la massima tranquillità durante la ricarica, lo smartphone è dotato del sistema Battery Health Engine (Bhe), che rende ogni ricarica più sicura ed efficiente. OnePlus 11 5g è infine dotato del nuovo sistema di raffreddamento Cryo-velocity Vc, studiato appositamente per eliminare qualsiasi problema di surriscaldamento durante il gioco prolungato e l'uso intenso. Il sistema è formato da un'area di 3685 mm2, 5673 mm3 di cristallino-grafene nello strato centrale della cornice e uno strato di cristallino-grafene per il display, che aumentano significativamente la capacità del telefono di dissipare il calore.

L'interfaccia grafica OxygenOs 13 di cui il device è dotato, vanta funzionalità Ai intuitive che imparano dalle abitudini per anticiparne azioni ed esigenze. Questo include l'HyperBoost Gaming Engine, la cui tecnologia di apprendimento automatico Gpa frame rate stabilization 4.0 apprende e si adatta attivamente al gameplay dell'utente.

Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: il rilassante Titan Black e l'energetico Eternal Green, Grazie all'utilizzo del vetro satinato opaco, la versione Titan Black offre una sensazione morbida e scivolosa al tatto, ma al tempo stesso solida. Al contrario, la versione Eternal Green combina il colore verde crepuscolo a un trattamento interno di stratificazione multipla, per un design che garantisce un'elevata resistenza al sudore e alle macchie di impronte digitali.

La vendita partirà il 16 febbraio prossimo alle 10 e il dispositivo sarà venduto al prezzo di 849 euro nella variante da 8+128Gb e 919 euro nella variante da 16+256Gb. La variante Eternal Green 8Gb+128Gb sarà venduta in esclusiva su Amazon al prezzo di 849 euro.