OnePlus 11, ecco il primo flagship del 2023

Oneplus ha confermato i rumors che giravano da giorni ed ha annunciato il lancio, in Cina, di OnePlus 11 5g. Il device conferma l’impegno del brand tecnologico globale nell’offrire prestazioni fast & smooth, arricchite da un avanzato sistema di fotocamere Hasselblad e da un design accattivante.

«Le prestazioni fast & smooth sono ormai parte integrante del Dna di OnePlus», ha dichiarato Louis Li, presidente di OnePlus China. «OnePlus 11 5g continuerà la tradizione dell’azienda nell’offrire prodotti all’avanguardia in termini di prestazioni»

Il nuovo flagship presenta tecnologie hardware e software avanzatissime, che portano le prestazioni fast & smooth tipiche di OnePlus a livelli mai visti prima. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 offre una maggiore velocità della Cpu (con miglioramento del 35%) e della Gpu (con miglioramento del 25%), oltre ad una migliore efficienza energetica. Lo smartphone è anche dotato di memoria Ram fino a 16 GB e di un sistema avanzato di gestione della “memoria volatile” progettato per migliorare le prestazioni in scenari multi-tasking e di gioco. Il display adottato dal produttore è a matrice Amoled 2k A+ da 6,7 pollici di diagonale a 120Hz di refresh rate e tecnologia Ltpo 3.0 che restituisce un’immagine dai colori brillanti e vivaci. Infine, il sistema di ricarica rapida Supervooc da 100w e la batteria dual-cell da 5000mAh garantiscono tempi di utilizzo prolungati.

Nel rinnovare la collaborazione nel campo dell’imaging con la storica azienda svedese produttrice di fotocamere Hasselblad, il marchio è in grado di equipaggiare il nuovo modello appena presentato con un sistema a tripla fotocamera che cattura in modo naturale la bellezza di ogni momento. La scocca posteriore del telefono è dotata di un sensore principale Ims890 da 50mp, un sensore ultra-wide Imx581 da 48mp e un obiettivo per ritratti Imx709 da 32mx per scatti in qualità Dslr (pari alle fotocamere per professionisti). Oneplus, inoltre, presenta il ritorno della tecnologia Hasselblad assieme a un nuovo sensore multispettrale a 13 canali per la rilevazione della luce e dei colori, assicurando che il nuovo flagship sia in grado di adattarsi a qualsiasi scenario.

La filosofia di OnePlus per un design leggero, compatto ed elegante viene esaltata nell’estetica dell’11 5g. Ispirato al concetto di “black hole”, il device è progettato per tutti coloro che vogliono distinguersi. Il modulo fotografico è realizzato in acciaio inossidabile cromato ed offre una qualità costruttiva eccezionale e una sensazione al tatto nettamente premium.

OnePlus 11 5g e le in-ear Buds Pro 2 (delle quali vi parleremo in un articolo successivo) saranno lanciati sul mercato globale il 7 febbraio prossimo.