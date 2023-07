Oneplus Nord 3: arrivano i primi indizi sul design e fotocamera

In vista dell’ormai imminente lancio globale del Nord 3 5g, previsto per il 5 luglio 2023, Oneplus ha cominciato a svelare alcuni dettagli del nuovo midrange, alcune anticipazioni che danno un’idea agli appassionati dei requisiti tecnici e dei lineamenti estetici dello smartphone che sta per arrivare.

Il Nord 3 5g sarà, indubbiamente, un device in grado di offrire prestazioni potenti a chi ha uno stile di vita dinamico, unite a un design semplice ed elegante. Uno tra i primi indizi svelati da OnePlus riguarda la la scocca del dispositivo, che sarà disponibile in due colorazioni iconiche, Tempest Gray e Misty Green, ognuna in grado di offrire una sensazione al tocco unica e diversa.

In particolare, la colorazione Tempest Gray presenta una finitura opaca e testurizzata che trasmette solidità e durevolezza, mentre Misty Green si caratterizza per la finitura brillante e di design.

OnePlus ha anche fatto sapere che il nuovo smartphone offrirà un'esperienza fotografica di altissimo livello. A questo riguardo, il Nord 3 5g combina le migliori componenti hardware per la fotografia con gli algoritmi proprietari, per offrire alle persone un’esperienza fotografica da veri professionisti.

Il device è dotato di un sensore principale Sony Imx890 da 50 megapixel, lo stesso utilizzato in OnePlus 11 5g, in grado di catturare immagini ad alta risoluzione, grazie anche allo stabilizzatore ottico d’immagine (Ois). Il telefono è inoltre dotato degli algoritmi fotografici elaborati da OnePlus, già presenti nel flagship Op 11, per fotografie di altissima qualità in qualunque condizione.

"OnePlus Nord 3 5g è il nostro più recente dispositivo di fascia media, ma è progettato per offrire un'esperienza fotografica da vero flagship", ha affermato Kinder Liu, Coo e Presidente di Op. "Siamo infatti partiti dalle tecnologie del nostro modello di punta OnePlus 11 e le abbiamo portate sulla fotocamera del Nord 3 5g con l’obiettivo di garantire alla nostra community un'esperienza incredibile con ogni scatto".