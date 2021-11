Oppo A54s arricchisce ulteriormente l’ecosistema del Brand ed é finalmente disponibile anche in Italia

Oppo amplia il suo portfolio di device portatili con l’annuncio di un nuovo smartphone, l’A54s. Pensato per soddisfare al meglio le esigenze della quotidianità, sempre più frenetica e iperconnessa, Oppo A54s offre prestazioni elevate, unite a un design elegante e sofisticato. Tra le caratteristiche di punta ci sono l’ampio display Eye Care da 6,52 pollici, una tripla fotocamera in grado di catturare e condividere con estrema facilità ogni istante e una potente batteria da 5000mAh.

Il comparto fotografico di OPPO A54s comprende una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e una fotocamera macro da 2MP. Questo smartphone è inoltre ideale per coloro che vogliono foto originali e sempre diverse, grazie alla funzionalità Bokeh che regala il perfetto sfondo sfocato in ogni scatto; per i selfie, l’A54s dispone di una fotocamera frontale da 8MP con algoritmi del software in grado di regolare al meglio ogni scatto in base alla luce ambientale, migliorando i colori, le sfumature e la qualità delle inquadrature.

La batteria da 5000mAh assicura performance elevate tutto il giorno; con una sola carica completa, é possibile godere fino a 34 ore di chiamate oppure 21 ore di riproduzione video streaming no-stop. Inoltre, la sofisticata tecnologia di ottimizzazione riduce efficacemente i consumi quando lo smartphone è inattivo: attraverso la funzione Super Nighttime Standby, il dispositivo è capace di consumare solo l’1,32% di energia, con una considerevole riserva di energia per tutta la rimanente parte della giornata.

OPPO A54s offre uno design moderno, simile agli smartphone di fascia premium. Lo spessore di soli 8.40mm ed il peso di 190g fanno di questo dispositivo un coniugato di potenza, estetica e leggerezza. Il device, in aggiunta, è dotato di sblocco con impronta digitale laterale, che offre una soluzione più pratica rispetto al tradizionale sistema di sblocco con impronta digitale posteriore. Inoltre, l’ampio display da 6.52 pollici con funzione Eye Care è pensato per preservare la vista; il display a cristalli liquidi LCD restituisce infatti immagini di qualità superiore, allo scopo di garantire un'esperienza ottimale in qualunque contesto, dal gaming alla visione della propria serie TV preferita, adattando perfettamente la luminosità in base alla luce ambientale.

OPPO A54s è disponibile nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue. Il particolare processo di lavorazione spray regala interessanti giochi di luce ed una finitura metallica che rendelo smartphone esteticamente originale ed elegante. ColorOS 11.1 è l’interfaccia grafica messa a punto da Oppo; si presenta intuitiva e fluida con funzionalità pensate per semplificare ulteriormente le diverse attività della giornata. In particolare, FlexDrop garantisce livelli di multitasking elevati per un’esperienza d’uso senza limiti tra le diverse applicazioni e con Google Lens OCR, é possibile tradurre ogni lingua straniera in modo chiaro e immediato.

OPPO A54s è disponibile in Italia nei colori Crystal Black e Pearl Blue al prezzo di 229,99€.