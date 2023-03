Oppo, cosa c’è dietro la Flexion Hinge

Se non si conoscono gli smartphone pieghevoli, è normale chiedersi cosa li renda così speciali. In primis, il display esterno che permette di accedere agilmente alle funzionalità più importanti senza dover aprire lo smartphone e consentendo di restare aggiornati con un solo sguardo. In aggiunta, grazie alle dimensioni compatte e al design unico e innovativo, è possibile riporli facilmente in qualsiasi tasca.

Tuttavia, nonostante gli innumerevoli vantaggi, questo segmento presenta ancora delle lacune da dover colmare. Attualmente, sono diversi i flip phone sul mercato che presentano display esterni con dimensioni ridotte e di conseguenza funzioni limitate, con batterie dalla durata inferiore rispetto ai modelli tradizionali e una ricarica più lenta. Alcuni sono anche dotati di meccanismi di chiusura non efficienti e presentano una piegatura profonda sullo schermo principale che aumenta il rischio di ingresso di impurità e polvere.

Grazie alla nuova Flexion Hinge, dalle dimensioni ulteriormente ridotte rispetto alla generazione precedente, il Find n2 Flip di Oppo segna una nuova era nel segmento dei peghevoli. Il lavoro di ricerca e sviluppo del brand, nell’ambito dei display pieghevoli, è iniziato nel 2018, cui è seguita nel 2020 la presentazione dell’x2021, uno smartphone rollable che ha fatto presto notizia in tutto il mondo e che ha aperto la strada a una serie di test sui possibili design delle cerniere, culminati nel lancio del primo Find N e della prima generazione di Flexion Hinge.

Il motivo che ha spinto Oppo a investire così tanto tempo nel perfezionamento della cerniera è stato dettato dal fatto che quest’ultima, essendo una componente di grandi dimensioni, ha un impatto elevato all’interno di uno smartphone pieghevole. Quando si parla di design di uno smartphone, lo spazio è sempre molto importante, e uno spazio minore significa anche meno spazio per altri componenti. Con il Find n2 Flip, la nuova cerniera dal formato ridotto garantisce che il telefono non debba scendere a compromessi in altre aree.

Scendendo nel dettaglio, questa nuova cerniera presenta un design più semplice e pulito ed è una soluzione più stabile, poiché dotata di un numero inferiore di componenti. La cerniera migliora anche le funzionalità di base, grazie a un nuovo sistema di camme e di perni che permettono di mantenere la piega tra i 45° e i 110°. Anche la scelta dei materiali è stata perfezionata; Find n2 Flip, infatti, presenta un elemento flessibile in acciaio inossidabile, inciso con precisione e iniettato con un materiale morbido e pieghevole. La lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica, impiegata per i cuscinetti, garantisce una maggiore affidabilità, una resistenza alla trazione fino al 15% e una resistenza allo snervamento fino al 25%. Nel frattempo, il polimero rinforzato con fibra di carbonio assicura che la cerniera sia forte ma leggera. In questo modo si crea la quantità perfetta di flessione e fermezza, sia per piegare il telefono che per digitare sul display.

Inoltre, guida il display in una specifica piega a goccia quando lo smartphone viene chiuso, riducendo notevolmente la piega rispetto alla concorrenza. La forma a goccia d'acqua ha un raggio di curvatura più ampio rispetto alla cerniera a U, con conseguente riduzione della piega e della possibilità di deformazione dello schermo.

Una cerniera più piccola, inoltre, rende possibile la presenza di una batteria più potente e a ricarica rapida, mentre la sua robustezza contribuisce a migliorare la durata di vita dello smartphone. Find n2 flip presenta anche il più grande display esterno interattivo del segmento flip, che occupa il 48,5% della metà superiore del telefono per dare la possibilità di visualizzare più contenuti. Infine, grazie ancora una volta alle dimensioni contenute della Flaxion Hinge, il telefono riesce a rimanere parzialmente piegato, così gli amanti dei selfie potranno vedere un'anteprima mentre si sta girando un video e catturare scatti più nitidi grazie alla potente fotocamera principale.

In sintesi, grazie alla Flexion Hinge di nuova generazione, Find n2 flip offre il display esterno interattivo più ampio del settore, la batteria più potente e la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone flip. Inoltre, grazie alle sue dimensioni, lo smartphone garantisce un’esperienza immersiva di utilizzo del display esterno oltre a migliorare la fotografia e la durata del dispositivo.