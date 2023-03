Per gli Apple iPhone 14 e 14 Plus arriva il giallo

Il nuovo colore giallo si aggiunge alla gamma di colori dei nuovi iPhone 14 e 14 Plus. Progettati per durare nel tempo, la serie degli iPhone 14 sono dotati di una resistente parte frontale in Ceramic Shield, di un’architettura interna riprogettata per garantire migliori prestazioni e di una batteria che garantische un’autonomia record.

Entrambi i modelli presentano un sistema a doppia fotocamera, montano il potente chip A15 Bionic e offrono funzioni di sicurezza innovative, come Sos emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

iPhone 14 e 14 Plus, rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici, sono costruiti con un design in alluminio aerospaziale resistente all'acqua e polvere.

L'architettura interna riprogettata, offre performance costanti superiori, ideali per gestire carichi di lavoro pesanti e videogiochi ad alte prestazioni. Entrambi i modelli sono dotati di display Super Retina Xdr con tecnologia Oled che supporta 1200 nit di luminosità di picco Hdr e supporto per Dolby Vision. Il display più ampio di iPhone 14 Plus è ideale per guardare contenuti, seguire in streaming gli allenamenti di Apple Fitness+ e giocare ai videogame.

Con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, si ha a disposizione un sistema a doppia fotocamera all'avanguardia. Il sistema comprende una nuova fotocamera principale di livello professionale con un sensore più ampio e una fotocamera con ultra-grandangolo per catturare prospettive uniche. Sia iPhone 14 che iPhone 14 Plus hanno la nuova fotocamera anteriore TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. Inoltre, la maggiore apertura del diaframma cattura colori più brillanti e dettagli più definiti in condizioni di scarsa luminosità.

Con iPhone 14 è stato anche introdotto il Photonic Engine, che migliora le prestazioni fotografiche di tutte le fotocamere in condizioni di media o scarsa luminosità rispetto ai modelli della generazione precedente: fino a due volte superiori per le fotocamere TrueDepth e ultra-grandangolo e fino a 2,5 volte superiori per la nuova fotocamera principale. Grazie alla profonda integrazione di hardware e software, Photonic Engine è in grado di preservare persino le trame più fini, restituire colori migliori e mantenere una maggiore quantità di informazioni in una foto.

Le funzioni video, come la modalità Azione e la modalità Cinema, sono disponibili in tutta la linea di iPhone 14. La prima consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi mentre la modalità Cinema supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, permettendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus offrono funzioni di sicurezza essenziali in grado di offrire assistenza in caso di emergenza. Sos emergenze via satellite consente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non è disponibile una rete cellulare o Wi-Fi, grazie a una combinazione di componenti progettati ad hoc e software perfettamente integrato. Inoltre, se l’utente vuole rassicurare familiari e amici e far sapere loro dove si trova quando non c’è campo, può aprire l’app Dov’è e condividere la propria posizione via satellite. Questo servizio verrà introdotto entro la fine del mese anche in Italia.

La funzione Rilevamento incidenti è in grado di rilevare incidenti d’auto gravi e di far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona non è cosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone. Gli algoritmi di movimento progettati da Apple e addestrati con oltre un milione di ore di guida reali e con dati relativi agli incidenti, vengono combinati con le informazioni di movimento provenienti dai nuovi accelerometro e giroscopio, dal Gps, dal barometro e dal microfono di iPhone, rendendo possibile questa innovativa funzionalità. Quando è abbinata ad Apple Watch, la funzione Rilevamento incidenti sfrutta in modo sinergico la potenza di entrambi i dispositivi per far avere aiuto in modo efficiente.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono attualmente disponibili nei colori mezzanotte, galassia, (Product)Red, blu e viola e la new entry il giallo, nei modelli da 128, 256 e 512Gb a partire da 1029 euro e 1179 euro rispettivamente.