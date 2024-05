Pixel 8A è in Italia, l’Ai di Google ad un prezzo accessibile

Google ha annunciato l’arrivo nel nostro Paese del Pixel 8a, il più piccolo della famiglia Pixel 8. Il device porta con sè il meglio delle funzioni Ai di Google ad un prezzo di base di 549 euro.

Il design raffinato che contraddistingue la A series viene riproposto in questa versione in alluminio, vetro e plastica riciclati con bordi arrotondati, retro opaco e cornice in alluminio lucido, caratteristiche che rendono lo smartphone ancora più piacevole da tenere in mano. Il guscio resistente, con grado di protezione Ip67, è in grado di resistere a scivolamenti, cadute e polvere, rendendo il Pixel 8A il telefono della A series più resistente in assoluto. Inoltre, il nuovo display Actua, da 6,1 pollici, è più luminoso del 40% rispetto a quello del Pixel 7a e la velocità di aggiornamento di 120Hz rende lo scorrimento fluido.

Per la prima volta in assoluto, Google mette a disposizione un'opzione di archiviazione più ampia, con 256Gb e due nuovi colori: l’aloe (un colore in edizione limitata) e l’azzurro cielo. La gamma è completata da due opzioni di colore neutro: nero ossidiana o grigio creta.

Classificata come la migliore fotocamera per smartphone della sua categoria, secondo Google, il Pixel 8a è dotato di una potente doppia fotocamera posteriore con un obiettivo principale da 64 megapixel e un obiettivo ultrawide da 13 megapixel. Inoltre, il device è anche dotato di una fotocamera frontale da 13 megapixel, con campo visivo da 120° per ottenere ancora di più nei nostri scatti. Grazie a Google Tensor G3, il Pixel 8a è dotato di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere il massimo da foto e video:

Scatto Migliore consente di creare lo scatto di gruppo desiderato, scegliendo l'espressione migliore per tutti in una serie di foto;

Magic Editor consente di riposizionare e ridimensionare i soggetti o di utilizzare le preimpostazioni per rendere lo sfondo più luminoso, il tutto in pochi tocchi;

Gomma Magica Audio rimuove facilmente i suoni che distraggono nei video, come il vento, la folla e altri rumori, per un audio nitido e chiaro.

Pixel 8A include anche lo Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e funzioni come Gomma Magica, la modalità Foto Notturna e Foto Nitida. Come tutti i Pixel, anche questo modello include Real Tone, per rappresentare accuratamente la tonalità della pelle di ognuno nelle foto e nei video.

In linea con la filosofia di Google di «lasciarci fare diverse cose con maggiore facilità, lasciando così più tempo alle cose che ci interessano di più», il Pixel 8A dispone di funzioni quale Cerchia e Cerca, con cui non dobbiamo più cambiare app per trovare ciò che stiamo cercando. Basta usare il dito per disegnare un cerchio, scarabocchiare o toccare un'immagine, un testo o un video per cercare ciò che ci interessa. Inoltre, sono incluse le funzioni di assistenza alle chiamate Pixel potenziate dall'intelligenza artificiale, come Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e altre ancora.

Se stiamo pianificando un viaggio, Immersive View di Google Maps ci aiuterà a scoprire le bellezze nascoste e creare l’itinerario perfetto della la nostra futura destinazione, consentendoci di esplorarla virtualmente. Una volta arrivati, Lens sarà la vostra finestra sul mondo: basterà, infatti, scattare una foto di un monumento storico per svelarne i segreti o tradurre in un attimo il menu di un ristorante. Inoltre, il widget “At a Glance” di Google Pixel ci terrà in contatto con le informazioni essenziali direttamente sulla schermata di blocco. In questo modo, potremo vedere gli eventi imminenti, il meteo, gli aggiornamenti sui viaggi e i promemoria tempestivi senza nemmeno sbloccare il telefono.

In Google, lo sappiamo, la sicurezza rimane sempre una priorità, e il Pixel 8A non fa eccezione. Infatti, come i Pixel 8 e 8 Pro, questo telefono è costruito con l'ultimo chip Google Tensor G3, che rende il telefono Pixel della A series più veloce e sicuro. Inoltre, il chip di sicurezza Titan M2 certificato e di una Vpn integrata, aggiungono ulteriore protezione e rendono il device ancora più resistente. A questo proposito, Google garantisce sette anni di supporto software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza e gli upgrade di Android, oltre a tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti che saranno apportati con i continui Feature Drop.

Il Pixel 8A è già disponibile per il preordine su Amazon e Google Store e sarà in vendita dal 14 maggio su Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone.