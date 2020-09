Poco X3 Nfc, un midrange con tanta potenza a ​prezzo promozionale

Poco è probabilmente la più giovane azienda nel panorama mondiale della telefonia mobile ma i suoi prodotti, concepiti per girare alle massime prestazioni, fanno impallidire la concorrenza. Vi chiederete a che costo: meno di 300 euro nella versione più accessoriata!

Ma andiamo per ordine, perché l’X3 Nfc ha tanto da offrire, nonostante sia uno smartphone di gamma media il cui rapporto, tra la qualità ed il prezzo, si mantiene su un livello molto favorevole. Le dimensioni esterne sono piuttosto generose, l’X3 Nfc infatti non è tra i più compatti in circolazione, lo spessore di avvicina ai 9,5 mm e, per la presenza di una batteria da 5160mAh, il peso supera i 200 grammi. L’autonomia, secondo quanto dichiarato dalla casa può arrivare anche a due giorni e nella confezione Poco fornisce un caricabatterie rapido a 33W, in grado di completare un’intera ricarica in soli 65 minuti.

Buoni i materiali, dove ritroviamo la classica scocca in alluminio ed una cover posteriore in plastica caratterizzata da un pattern ed il logo ufficiale che la rendono particolarmente accattivante. Sulla parte frontale un display Lcd Ips FullHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz controllata automaticamente, una soluzione che garantisce la massima scorrevolezza da un lato e dall’altro, un basso consumo energetico. Inoltre, per soddisfare le esigenze degli amanti dei giochi, gli ingegneri di Poco hanno ridotto i tempi di latenza al tocco, con velocità di frequenza fino a 240Hz.

Con l’X3 Nfc fa il suo debutto l’ultimo nato in casa Qualcomm, il processore Snapdragon 732G. La tecnologia di processo a 8nm e il chip octa-core consentono di raggiungere un clock di 2.3 Ghz. Ram da 6Gb e memoria di archiviazione fino a 128Gb completano la configurazione di un sistema fluido e veloce, che rimane performante anche sotto stress grazie all’efficiente sistema per la dissipazione del calore.

Il comparto fotografico include un sensore da 64Mpx, un grandangolare da 13Mpx e due sensori da 2Mpx per le Macro e la profondità. Per i selfie è presente una fotocamera da 20Mpx. L’X3 Nfc è un Dual Sim, con un carrello ibrido che può ospitare, in alternativa, un’espansione di memoria fino a 256GB. Disponibile dal 10 settembre, sarà venduto ad un prezzo promozionale fino alla fine del mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA