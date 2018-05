I post di Facebook saranno condivisi su WhatsApp: ecco come

Martedì 22 Maggio 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 20:53

Da Facebook a WhatsApp il passo, anzi il movimento del dito, diventa sempre più breve e rapido. Un'indiscrezione del sito “Gadgets Now” rivela infatti, che le aziende di proprietà di Zuckerberg starebbero convergendo verso una nuova funzionalità. La possibilità di condividere i post di Facebook sulla piattaforma di messaging.In che modo? La risposta più probabile, anche se tutto resta da confermare, è che il post pubblicato su FB, possa essere condiviso con i contatti della chat. Secondo quanto riporta Gadgets Now, questa nuova opzione potrebbe essere abilitata in prima battuta solo a livello business: ovvero su tutti quei contenuti di Facebook Marketplace o della nuovissima WhatsApp business, per poi essere allargata alla platea degli utenti social. In realtà già oggi, ognuno è libero di scegliere come condividere un post, semplicemente copiando il link ed incollarlo manualmente.Ma è un'operazione meno intuitiva, dunque, visti i tempi ultraveloci che impone la tecnologia digitale, limitata a qualcosa che vogliamo veramente diffondere. Con il tasto apposito, diverrebbe un nuovo automatismo. Entrando nel dettaglio, a breve potremmo trovare nella schermata di Facebook, quattro voci: scrivi post, condividi ora, invia su Messenger e spedisci su Whatsapp. Questa eventuale condivisione è figlia del business, perché ogni post condiviso porterebbe nuovo traffico alle pagine di Facebook, di conseguenza un aumento di visualizzazioni delle proposte pubblicitarie.