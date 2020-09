Poste mobile 'down' in tutta italia: al lavoro per il ripristino

Ultimo aggiornamento: 18:33

Lievi problemi per le Poste . Poste italiane è al lavoro per ripristinare il servizio di poste mobile che ha registrato problemi sulla rete in tutta Italia. Lo comunica Poste dopo che dalla mattina di oggi sono iniziate a circolare segnalazioni sulle difficoltà di accesso ai servizi on line dell'operatore. I problemi di accesso, segnalati sull'intero territorio nazionale, riguardavano la difficoltà o impossibilità di accesso a internet e ai servizi vocali.LEGGI ANCHE --> Tari e multe con PagoPa? Stangata commissioni per i cittadini