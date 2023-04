Realme 11 Pro 5g, confermato l’imminente lancio in Cina

Fondata solo nel 2018, Realme è diventata in soli tre anni uno dei primi 5 player di smartphone in 30 mercati a livello globale. Attualmente presente in 61 mercati in tutto il mondo, l’azienda si appresta ad inaugurare l’evento di lancio ufficiale della nuova serie flagship Realme 11 Pro 5G, che sostituisce la serie 10 presentata lo scorso anno. La presentazione avrà luogo in Cina il prossimo 10 maggio ed al momento, le varianti disponibili così come comunicato dal brand saranno due: 11 Pro+ 5g e 11 Pro 5g.

Creata da Realme Design Studio in collaborazione con Matteo Menotto, noto designer milanese, la serie realme 11 Pro 5G si presenta con un nuovo e sorprendente design, caratterizzato da un elegante retro in pelle di lychee e da un dettaglio in oro che circonda la fotocamera. Il tratto distintivo: l’elegante cucitura che attraversa tutta la lunghezza del dispositivo. Menotto afferma che l’ispirazione nasce da Milano, una città all'avanguardia e sempre al passo con le ultime tendenze, la stessa dove è cresciuto. Il designer ha voluto reinterpretare il suggestivo momento in cui le prime luci dell’alba avvolgono le architetture della città, creando una tonalità beige dorata, proprio come la variante di colore del nuovo telefono - Sunrise Beige. La serie realme 11 Pro 5G sarà disponibile anche in Oasis Green e Astral Black, per un totale di tre varianti di colore dinamici.

Menotto e realme Design Studio hanno ricreato la maestria tipica dei prodotti di lusso in uno smartphone dalle linee sinuose e raffinate, con texture e stampe tipiche del mondo luxury. Oltre al retro in pelle di lychee, la nuova serie utilizza una tecnica di cucitura 3dtipica dell’alta moda, e una texture 3d intrecciata, entrambe in grado di garantire una presa e un utilizzo dello smartphone di qualità superiore. Al centro, nellametà superiore del pannello posteriore, trova posto il modulo della fotocamera, di forma circolare e di colore nero, composto da tre sensori ed un flash Led. Il sensore primario è alloggiato all'interno di un cerchio dorato più piccolo.

La nuova serie top gi gamma di realme dovrebbe avereun display Amoled Full Hd+ da 6,7 ​​pollici con un'elevata frequenza di aggiornamento e probabilmente presenteranno un foro allineato al centro per la fotocamera selfie. Il modello Pro+, in particolare, dovrebbe essere dotato di un sensore principale da 200Mp, un sensore secondario da 8Mp e uno da 2Mp. Mentre, frontalmente, realme potrebbe aver adottao un sensore da 16Mp. Il modello di punta dovrebbe contenere una batteria da 5000 mah con supporto per la ricarica rapida da 80w o 100w.

Queste finora le indiscrezioni trapelate; non ci resta che attendere qualche giorno per sapere, direttamente dall’azienda, tutti i dettagli della nuova serie di smartphone e la data di immissione del prodotto sui mercati globali.