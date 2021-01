Realme 71, lo smartphone per il gaming del giovane produttore cinese

Realme ha presentato lo scorso 15 dicembre il Realme 7i, definito un “Big Battery Gaming phone” per la sua batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18 W. L'ultimo dispositivo del brand di smartphone in più rapida crescita al mondo è dotato anche di un potente processore G85, noto per le sue potenti prestazioni di gioco, e una tripla fotocamera da 48MP.

La caratteristica principale di Realme 7i è appunto la sua incredibile batteria da 6000 mAh. Con una sola carica, questo dispositivo consente di parlare per 43 ore di fila, ascoltare 1.200 canzoni o guardare 18 film. Sono finiti i tempi delle conversazioni interrotte o delle ricerche drastiche del cavo di ricarica a metà film o gioco. Gli amanti del gaming saranno quindi entusiasti della ricarica rapida di tipo C da 18 W capace di caricare fino al 29% in appena 30 minuti.

Se ciò non bastasse, la batteria da 6000 mAh è stata ottimizzata per prestazioni eccezionali e di lunga durata che non influiscono sull'esperienza quotidiana. La funzione App Quick Freeze congela in modo intelligente le app non in uso e l'ottimizzazione della batteria dello schermo riduce gli effetti di visualizzazione per garantire che la carica della batteria venga sempre utilizzata al meglio.

Realme 7i è dotato di processore MediaTek Helio G85 e GPU Mali-G52. Questa configurazione consente ai fan del gaming mobile di utilizzare i giochi vivendo un’esperienza unica, senza ritardi o glitch. In combinazione con prestazioni di alta qualità, Realme 7i offre anche la migliore esperienza di visione immersiva con il suo schermo intero Mini-drop da 6,5 ​​pollici con rapporto schermo-corpo dell'88,7%, consentendo ai giocatori e agli appassionati di film di essere completamente immersi in un altro mondo.

Realme 7i non solo offre immagini di alta qualità nel gaming ma consente anche di catturarle nel mondo reale grazie alla tripla fotocamera dotata di Intelligenza Artificiale che include sensore principale ad alta risoluzione da 48MP, un ultra-grandangolare da 119 gradi e un sensore macro da 4 cm che cattura istantanee da tutte le angolazioni. Gli appassionati di fotografia rimarranno impressionati dalla risoluzione 6000 x 8000, che consente di catturare qualsiasi momento in alta definizione con dettagli incredibilmente vividi.

Realme 7i è disponibile esclusivamente sul sito realme al prezzo di 169,90 Euro.

