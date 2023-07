Realme C53 con ricarica rapida e fotocamera

Realme ha svelato il C53, primo smartphone con ricarica da 33w sotto i 200 euro. Tra le features principali, 12Gbdi Ram dinamica e 128Gb di memoria, fotocamera Ia da 50Mp e uno spessore da 7,49mm, il più sottile del segmento e della serie C del brand. Il nuovo smartphoneoffre un'esperienza d’uso a tuttotondo al prezzo di 179,99 euro per la versione 6/128Gb, disponibile presso Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld, Trony, Tim e Wind.

Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie c di realme si sta facendo notare grazie a caratteristiche quali fotocamera, storage, ricarica rapida e design.

Come inizio degli aggiornamenti strategici, il c55 è attualmente il best seller di realme in Europa superando il record di tutti i prodotti serie c del brand. Nello stesso segmento, se si paragonano le vendite del realme 8 a quelle del c55, si può notare una crescita del 300% in termini di acquistigiornalieri, testimonianza di come Realme intenderidefinire il concetto del telefono entry-level.

Per facilitare l'esperienza quotidiana, il c53 offre la prima ricarica del segmento Supervooc da 33w. La tecnologia ad alta tensione e bassa corrente richiede solo 31 minuti per raggiungere il 50% di carica. Rispetto al suo predecessore, il c53 ha aumentato la velocità di ricarica del 100% e con una potente batteria da 5000mAh, esso offre prestazioni di ricarica senza preoccupazioni per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana. La scheda hardware è affidata al chipset octa-core t612 ed è abbinato a una Ram dinamica fino a 12Gb e a una Rom da 128Gb, la più ampia del segmento. Grazie alla tecnologia di espansione dinamica della Ram, realme c53 può espandere la memoria volatile fino a ulteriori 6Gb per godere di un'esperienza da 12Gb, valore che garantisce massima fluidità. Inoltre, c53 supporta 2 schede Nano Sim e 1 scheda MicroSdcontemporaneamente, permettendo di espandere lo storage fino a 2Tb.





Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il devicedispone di una fotocamera primaria da 50Mp con apertura f/1.8. Sulla parte anteriore è presente anche una fotocamera per selfie da 8Mp e, grazie ad un'ampia gamma di funzioni, il c53 consente di creare immagini innovative.

La parte anteriore è progettata attorno a uno schermo da 6,74 pollici a 90Hz con un alto livello di luminosità di picco di 450 nit e con un mini-drop notch nella parte superiore, per un'esperienza visiva più confortevole. Questa volta realme ha realizzato la sua prima Mini Capsule Android, che si adatta in modo intelligente al display e avvolge la mini-camera frontale per le notifiche. La Mini Capsule è in grado di mostrare diversi colori in base ai tre diversi stati della batteria: completamente carica, in carica e in esaurimento, rispettivamente in verde, blu e rosso. Inoltre, tramite l’aggiornamento Ota, sarà possibile sperimentare altre due funzioni di utilizzo dei dati e statistiche sui passi. In termini di ulteriore diffusione, realme ha confermato che la Mini Capsule sarà disponibile per tutti i prodotti della serie C quest'anno.

Ottimizzando sempre più le prestazioni, questo prodotto mira a diventare il miglior smartphone della fascia entry-level, con il corpo più sottile nel segmento di soli. Per quanto riguarda il retro, esso è caratterizzato da un design lucido, disponibile nei colori Champion Gold e Mighty Black. La texture a linee dorate e l'effetto luminoso sul retro ricordano i momenti di gloria per tutti i campioni: la medaglia e i riflettori, in tutto il loro orgoglio.

Lo smartphone è anche dotato di un altoparlante UltraBoom al 150%, di un sensore di impronte digitali fast-side e di un Nfc multifunzionale.