Ritornano le iconiche cover Toiletpaper per la serie Galaxy S23

La rinnovata collaborazione tra Samsung e Toiletpaper ha dato vita ad una nuova gamma di cover ideate per i nuovi smartphone flagship della serie Samsung Galaxy S23.

Dopo la prima serie realizzata per i smartphone Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, che hanno reso gli innovativi dispositivi foldable più speciali e iconici che mai, anche la nuova serie Galaxy S, sarà personalizzabile grazie alla forza delle immagini potenti e sfacciate dello studio creativo.

Quattro le grafiche protagoniste delle cinque cover per i nuovi Galaxy S23, S23+ e Ultra, con gli iconici rossetti rossi, i serpenti colorati, le rose selvagge e il gatto tra le nuvole, immagini irriverenti che ridisegnano il concetto di cover e trasformano lo smartphone in un accessorio unico, per catturare l’attenzione, sempre, con stile.

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S. Dallo streaming al gaming, passando la creazione di contenuti, tutto è potenziato grazie al giusto mix di funzionalità per soddisfare le esigenze individuali. Questo implica una maggiore potenza per svolgere qualsiasi attività, versatilità della fotocamera per immortalare la scena perfetta, e display di varie dimensioni per rispondere a tutte le esigenze.

Le cover firmate Toiletpaper x Samsung sono già disponibili su Samsung.it e da fine marzo presso gli store online e offline delle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo di 34,90 euro. Gli smartphone Samsung invece, disponibili nei migliori negozi e su Samsung.it, partono da 979 euro.