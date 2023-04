Rog Phone 7 porta il gaming ad un livello ancora superiore

Republic of Gamers ha annunciato una nuova serie di smartphone gaming, il Rog Phone 7 e la declinazione Ultimate. Questi prodotti, dallo stile futuristico, combinano la potenza di gioco del più recente Snapdragon 8 Gen 2, con l'avanzato sistema termico GameCool 7 per un'esperienza di gioco mozzafiato. La chiave dell’elevata efficienza energetica è il nuovo e rivoluzionario design della camera di vapore a ciclo rapido, che aumenta l'efficienza di dissipazione del calore fino al 168%, consentendo alla nuova serie RogPhone di eseguire i giochi alla massima velocità mantenendo basse temperature.

Il volume degli speaker è stato aumentato del 50%, grazie alla collaborazione con Dirac, e quando si collega al nuovo AeroActive Cooler 7, dotato di un potente subwoofer, si ottiene un sorprendente suono a 2.1 canali.

L'imbattibile serie Rog Phone 7 è stata pensata per non avere compromessi, sfruttando l'impressionante potenza dello Snapdragon 8 Gen 2 da 3,2 GHz, che è il 15% più veloce e il 15% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente. A supportare questa potenza bruta ci sono fino a 16Gb di Ram Lpddr5x a 8533Mbps e fino a 512Gb Rom ufs 4.0.Il Rog Phone 7 è pronto anche per il WiFi 7 (802.11be) con Qualcomm FastConnect 7800, che offre canali fino a 320Mhz e la funzione Multi-Link che permette ai giocatori di connettersi a diverse bande di frequenza contemporaneamente. Grazie a Snapdragon Elite Gaming, il device supporta il ray tracing con accelerazione hardware che, per i giochi supportati, consente di godere di effetti iperrealistici, in particolare sulle superfici lucide, le quali aggiungono una nuova dimensione all'esperienza di gioco.

Per stare al passo con le azioni più veloci, la serie RogPhone 7 sfrutta un display Amoled Samsung da 165Hz con un Touch Sampling Rate di 720Hz e un’accuratezza colore con Delta E <1, per una grafica impareggiabile. Anche la luminosità è stata aumentata a 1500 nits, per facilitare l’utilizzo in ambienti esterni, e la qualità delle immagini è stata migliorata grazie alla collaborazione con Pixelworks, azienda leader nell'elaborazione visiva, raggiungendo una precisione dei colori da primato.



Il Rog Phone 7 Ultimate è dotato anche di Rog Vision, un esclusivo display a matrice che può essere personalizzato per rendere il proprio smartphone ancora più unico. Questa funzione creativa può mostrare fantastiche animazioni attivabili da eventi di sistema, come lo stato di carica, le chiamate in arrivo, l'attivazione della modalità x e altro ancora. I giocatori possono anche creare le proprie animazioni personalizzate, rendendo l’Ultimate ancora più personale.

In termini energetici, Rog Phone 7 è riuscito a raggiungere un miglioramento del 15%, grazie alla piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 e al nuovo GameCool 7, progettato per raffreddare la Cpu da tutte le direzioni. Questo sistema utilizza un approccio a tre livelli. Per le sessioni brevi, ci pensa il composto termico al nitruro di boro (bn) su un lato della Cpu a ridurre il throttling termico. Le sessioni di media durata sono invece gestite dalla camera di vapore più grande e dai fogli di grafite presenti sull'altro lato della Cpu. Infine, per le vere maratone, l'AeroActive Cooler 7, con la sua ventola posizionata proprio sopra la Cpu, entra in gioco per un raffreddamento attivo basato su Ia ed è supportato da un sistema termoelettrico con cella Peltier per prestazioni di raffreddamento supplementari.

I doppi speaker frontali da 12 x 16mm, con un volume effettivo superiore del 50% rispetto al passato, sono coadiuvati dal sub-woofer super-lineare da 13 x 38mm a cinque magneti presente nell’AeroActive 7, che migliora il volume dei bassi del 77% e offre un audio 2.1 davvero imbattibile nei giochi o nei film quando il dispositivo di raffreddamento è collegato. La messa a punto in collaborazione con gli esperti audio di Dirac garantisce una qualità del suono impareggiabile.

Dal jack per cuffie da 3,5mm al suono spaziale Dirac Virtuo per cuffie, la serie Rog Phone 7 è dotata di tutta la tecnologia per avere un suono completo. Snapdragon Sound, inoltre, assicura un audio Bluetooth high-fidelity a bassissima latenza.

Ci sono tante nuove funzionalità software che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco. X Sense aiuta i giocatori a rilevare gli eventi chiave sullo schermo, come la comparsa di un nuovo obiettivo importante sulla mappa o l'avvicinarsi di un nemico, con una notifica a pop-up. E se un giocatore elimina più avversari in un'unica azione, X Sense aggiunge effetti visivi per festeggiare. X Capture, invece, è uno strumento di intelligenza artificiale che registra automaticamente i momenti memorabili della battaglia, come l’eliminazione di un nemico o la vittoria di una partita.

Infine, i rinomati comandi a ultrasuoni AirTrigger offrono ai giocatori un controllo simile a quello che sia ha su console. Essi supportano una vasta gamma di gesture, tra cui Dual Action, Tocca e Scorri e Puntamento Giroscopico. Ci sono anche 10 controlli di movimento e un motore lineare ad asse x che fornisce un potente feedback tattile, portando i giocatori nel cuore dell'azione. La funzione Vibration Mapping migliora anche l'esperienza tattile, fornendo un feedback regolabile per i pulsanti virtuali sullo schermo.

Rog Phone 7 Ultimate 16/512Gb è disponibile in pre-order sul sito ufficiale Asus ad un prezzo di 1429 euro. Il Phone 7 invece, a seconda della configurazioe hardware, è disponibile sempre sul sito ufficiale Asus al prezzo di 1199 euro.