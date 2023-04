Samsung Galaxy S23, un punto di riferimento per i gamers

Negli ultimi tempi il mobile gaming si è trasformato in modo incredibile. I titoli tap-and-swipe appartengono ormai al lontano passato e per comprendere la portata dell’innovazione che questo settore porta con se, basta pensare che il mercato di riferimento cresce ad un tasso 1,7 superiore a quello dei videogiochi!

La linea che separa il gaming mobile e il gaming su Pc o console si sta assottigliando e gli ingegneri di Samsung hanno lavorato per eliminarla del tutto. Con Galaxy S23, il top di gamma di Samsung, la Big Tech sud coreana ha voluto stabilire un nuovo standard per ciò che un dispositivo mobile di qualità superiore può fare.

Grazie all’ottimizzazione dell’hardware, del software, dell’elaborazione e altro ancora, Samsung ha migliorato completamente ogni aspetto del dispositivo, andando persino ad ottimizzare i videogiochi stessi grazie alla collaborazione aperta con gli sviluppatori con il risultato di un’esperienza di gioco molto coinvolgente con prestazioni elevate in ogni ambito.

Il fulcro della serie Galaxy s23 è la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Si tratta del chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy in grado di offrire ai giocatori un livello di qualità estremamente elevato, con la grafica più fluida, framerate più stabili e molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modelli precedenti. Quest’ultimo aspetto assume sempre più importanza dal momento che i giochi mobile diventano sempre più esigenti. La grafica dei videogiochi per dispositivi mobile si sta avvicinando a quella delle console ed i processori utilizzati devono affrontare sfide che vanno dal rendering 3d, al maggior numero di immagini e oggetti in una scena, oltre a framerate più elevati e risoluzioni sempre maggiori.

Galaxy S23 affronta tutto ciò con estrema fluidità perché l’azienda ha lavorato insieme a Qualcomm per ottimizzare il chipset dedicato. Quando è iniziato lo sviluppo, la priorità era garantire la compatibilità con le prime Gpu, l’affidabilità e l’ottimizzazione delle prestazioni. Il risultato è una scheda grafica più veloce del 41% circa, progettata per soddisfare le anche esigenze dei gamers più esigenti. Parallelamente, la nuova struttura della Cpu aumenta capacità di elaborazione della serie Galaxy s23 di circa il 30% rispetto alla serie precedente.