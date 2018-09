​Sfida all'iPhone, Samsung lancia telefono pieghevole entro il 2018

Martedì 11 Settembre 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 16:03

A pochi giorni dal lancio dei nuovi iPhone, i concorrenti di Apple non stanno a guardare. Samsung pensa ad uno smartphone pieghevole entro quest'anno, mentre Huawei si prepara a lanciare uno nuovo telefono, il Mate 20, e Google ufficializza la data di presentazione del nuovo Pixel. A rivelare i tempi dello smartphone pieghevole è stato nei giorni scorsi DJ Koh, amministratore delegato della divisione 'mobile' di Samsung. In una intervista alla Cnbc, ha fatto capire che il dispositivo è quasi pronto per il debutto e dovrebbe essere lanciato entro il 2018. Secondo il Ceo, ci saranno funzionalità sia in modalità aperta sia quando il dispositivo è piegato.Ed è atteso il 16 ottobre il lancio di un nuovo telefono della famiglia Mate 20 di Huawei. La società cinese è un rivale molto temuto: secondo indicatori recenti di alcuni analisti, ha sorpassato Apple piazzandosi in seconda posizione nel mercato globale degli smartphone. A chiudere il cerchio dei concorrenti, un outsider, Google: il 9 ottobre è attesa la presentazione dei nuovi telefoni Pixel.E continuano intanto le indiscrezioni sui prossimi iPhone che saranno lanciati il 12 settembre: gli ultimi rumors dicono che quello più economico si chiamerà XC. Mentre il Wsj fa una previsione: le entrate degli Apple Watch fra qualche anno supereranno quelle degli iPhone.Intanto, dopo la provocazione di Trump che ha chiesto a Apple di produrre gli iPhone in Usa, la Bank of America fa i conti. I prezzi dei melafonini potrebbero salire fino al 20% se Cupertino li producesse sul territorio americano. Secondo l'istituzione finanziaria, Apple rispondera' alle pressioni di Trump chiedendo ad alcuni dei suoi partner di spostare negli Usa una piccola parte della loro produzione di iPhone.