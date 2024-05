Pura 70 series, la sintesi tra tecnologia e stile dettata da Huawei

Huawei ha ufficialmente lanciato in Italia la serie Pura 70. Grazie a un perfetto connubio tra tecnologia di imaging di altissimo livello e design originale, la nuova serie inaugura una nuova generazione di smartphone. Pura, il cui nome deriva da Purezza, esplora meraviglie dell’imaging inedite cavalcando al contempo i trend che la moda richiede.

La nuova linea, che dà una spinta in più all’estetica e alle feature fotografiche, si compone di tre modelli: il Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra. Ciò che distingue i nuovi smartphone della Serie Pura 70 dalle generazioni precedenti è l'espansione della bellezza tradizionale verso un'estetica moderna e innovativa. Infatti, abbandonando i tradizionali disegni geometrici utilizzati nelle passate edizioni, la serie introduce un design semplice ma unico, il Forward Symbol Design.

Con linee geometriche moderne ed eleganti, la Serie Pura 70 mette in evidenza un'estetica in linea con il concetto di Fashion Forward, il nuovo motto che guida la direzione produttiva del marchio da quest'anno.

La versione Pura 70 Ultra offre nuovi colori, ispirati alle luci scintillanti sulla superficie della Senna di notte che formano un motivo stellato e adotta, per la prima volta, la texture Exquisite Embossed, una decorazione in rilievo in pelle vegana con un delicato motivo a quadri che impreziosisce il pannello posteriore. Altri due modelli, Pura 70 e Pura 70 Pro, sono disponibili nelle edizioni Black e White.

La serie P di Huawei è nota per le sue eccellenti capacità fotografiche. Pura 70 series va oltre, introducendo una nuova generazione di Ultra Lighting Xmage Camera che, in combinazione con il nuovo Xd Motion Engine, consente un'istantanea ultraveloce in grado di congelare soggetti in movimento alla velocità di 300 km/h! In aggiunta, la fotocamera di Pura 70 Ultra è anche la prima nel settore ad aggiungere una struttura di fotocamera retrattile. Gli altri due modelli, Pura 70 e Pura 70 Pro, sono dotati di un sistema di fotocamere Ultra Lighting di nuova generazione, con sensore da 1/1,3 e la più grande apertura fisica del settore pari a F1,4 che consente di assorbire moltissima luce. Pura 70 Pro e 70 Ultra sono, inoltre, dotati della nuova Ultra Lighting Macro Telephoto Camera e del più grande teleobiettivo a periscopio del settore con apertura F2.1, e della Ultra Lighting Macro Camera, che supporta una distanza minima di messa a fuoco di 5 cm.

Tutti i modelli sono dotati di un display X-True a 460 ppi, che emette fino a 2500 nit di luminosità massima, supporto Ai Hdr e frequenza di aggiornamento adattiva Ltpo da 1-120Hz. Pura 70 Pura 70 Pro sono stati progettati con il vetro Kunlun Glass super resistente, mentre il Pura 70 Ultra gode del Crystal Armor Kunlun Glass, composto dal Kunlun Glass super resistente e dalla tecnologia antigraffio Crystal Armor che aumenta la resistenza ai graffi del 300%.

Le batterie in dotazione vanno dai 4900mAh del Pura 70, con SuperCharge via cavo da 66w e wireless da 50w, fino ai 5200mAh del Pura 70 Pro con SuperCharge da 100w e 80w wireless. I tre smartphone sono dotati di Emui 14.2, la quale presenta un aggiornamento dell'interfaccia in combinazione con il Forward Symbol Design.

La serie Pura 70 è già disponbile all’acquisto a partire da 999 euro. In occasione del lancio e fino al 3 giugno, con l’acquisto di Pura 70 Series, si riceveranno le FreeBuds Pro 3 in omaggio .