Da Apple a Samsung, parte la sfida natalizia degli smartphone. Google frena Huawei

È iniziato l'ultimo trimestre dell'anno, quello più importante per le vendite grazie agli acquisti natalizi, e i produttori di smartphone hanno messo in mostra i nuovi telefoni che puntano ad avere un posto sotto l'albero di Natale.ha presentato il nuovo iPhone, che dovrà vedersela con una serie di contendenti, da, mentrerischia di correre in Europa a gambe legate con il suo ultimo telefono, sprovvisto delle applicazioni di Google per colpa di una decisione di Donald Trump.LEGGI ANCHELa fotocamera continua ad essere l'elemento fondamentale degli smartphone, quello su cui si gioca la partita tra le aziende. Apple, con l'iPhone 11, ha migliorato il comparto fotografico, con una mossa che dovrebbe rilanciare le vendite. In attesa di una ripresa, la Mela ha però ceduto a Huawei il secondo posto nella classifica mondiale dei produttori di telefoni.