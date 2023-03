Smartphone ricondizionati: le preferenze e i trend più comuni

Gli acquisti online sono ormai un’abitudine consolidata per gli italiani, anche quando si tratta di smartphone. Lo rivela uno studio condotto da Swappie, in cui emerge che il 72% degli intervistati considererebbe l’acquisto del telefono online. Questo include anche smartphone ricondizionati, in considerazione della convenienza economica che questo tipo di acquisto comporta e della responsabilità personale di fare una scelta sostenibile. In questo contesto, Swappie ci aiuta a capire quali sono le preferenze in termini di colori, grado estetico e i modelli più richiesti.

La clientela desidera uno smartphone performante, che scatti fotografie dettagliate e che abbia una buona memoria. Oltre alle specifiche tecniche però, anche l’occhio vuole la sua parte: ecco che entra in gioco il colore del dispositivo, un parametro che può influenzare la scelta. In cima alla lista delle preferenze troviamo gli intramontabili nero, rosso e grigio siderale. Al quarto posto si trova il bianco, che si conferma un colore molto popolare.

Swappie offre a coloro che vogliono acquistare un iPhone ricondizionato tre diverse tipologie di condizione estetica. La categoria Eccellente presenta solo piccoli difetti, rendendo il telefono quasi perfetto anche dal punto di vista estetico. La categoria Ottimo può presentare segni di usura, mentre la categoria Accettabile ha segni di utilizzo evidenti: i modelli di tutte le categorie hanno però subito lo stesso processo di ricondizionamento e quindi la loro funzionalità è pari al nuovo. Tra quete elencate, le condizioni di usura preferite sono Eccellente o Ottimo, il che dimostra come la qualità e l'aspetto estetico dello smartphone siano elementi a cui le persone fanno molta attenzione.

Accanto alle condizioni estetiche ed al colore, le persone fanno attenzione anche allo stato e alla capacità della batteria. Su questi presupposti, l'iPhone 8 e la versione Se 2020 rimangono popolari grazie alla loro convenienza, mentre i modelli più recenti, che comprendono l'iPhone 12 e 13, insieme alla seconda generazione di Mini e Pro, stanno acquisendo sempre più popolarità. Uno dei modelli che mantiene la sua posizione di opzione più apprezzata è l'iPhone 11.

Dotato di un processore veloce, di una batteria di lunga durata e di fotocamere di alta qualità con funzioni come la modalità ritratto e la modalità notturna, l'iPhone 11 è un vero successo tra i fan di Swappie, premiato da un ottimo rapporto qualità-prezzo.