Sony Xperia 1 VI, ecco il nuovo smartphone flagship

Sony ha presentato Xperia 1 VI, lo smartphone flagship del colosso tecnologico giapponese. L’obiettivo grandangolare da 24mm è dotato del sensore d’immagine Exmor T for mobile; sviluppato da Sony, esso utilizza la capacità di elaborazione dell’Ia per garantire una qualità d’immagine equivalente a quella delle fotocamere full-frame. Tra le altre caratteristiche: riduzione del rumore, gamma dinamica più ampia in condizioni di scarsa illuminazione e riprese video con una resa cromatica di livello cinematografico.

Con uno zoom che ingrandisce fino a 7.1x, il teleobiettivo ottico invece, copre un range focale da 85mm a 170mm e consente di realizzare scatti macro con ingrandimento massimo di circa 2x e una distanza di messa a fuoco minima di 4 cm, pur non essendo dotato di una lente specifica per la macrofotografia. L’obiettivo utilizza uno zoom ottico che facilita l’ingrandimento e l’acquisizione da lontano di immagini ad alta definizione e di elevata qualità, che si tratti di scatti macro o ritratti. La fotocamera posteriore integra una tecnologia basata sull’Ia che, riconoscendo lo scheletro umano, rende preciso il tracking Af, anche nei casi in cui il soggetto non sia sempre visibile a causa di potenziali ostacoli.

Questa funzionalità avanzata garantisce un tracking costante e accurato, ottimizzando l’acquisizione delle immagini nelle situazioni più disparate.

L’app Fotocamera di Xperia 1 VI è stata oggetto di un importante aggiornamento. Il risultato è un’interfaccia ottimizzata che rende la navigazione estremamente fluida. Questo miglioramento privilegia la praticità , senza compromettere la gamma di strumenti creativi disponibili, tra cui le modalità di scatto speciali come Psm e i filtri cromatici personalizzabili “Creative Look”. Inoltre, grazie alla funzione Touch Tracking, che ora è in grado di regolare automaticamente luminosità e colore, e all’introduzione della nuova modalità Pro Video, che offre un controllo avanzato delle impostazioni video, si hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per gestire scatti e riprese in modo preciso e intuitivo. Xperia 1 VI è dotato di un display Powered by Bravia che sfrutta la tecnologia di rimasterizzazione dell’Ia per migliorare contrasto, colore e nitidezza nella visualizzazione, sia dei contenuti personali sia dei servizi streaming. Per ottimizzare la visione in presenza di luce intensa, il nuovo display è 1,5 volte più luminoso rispetto alla versione precedente. Inoltre, la nuova funzione Sunlight Vision garantisce una migliore visibilità anche all’aperto, non solo illuminando l’inquadratura, ma facendola anche elaborare dall’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale i fotogrammi e la luminosità ambientale ed evitare, così, di sovraesporre i punti luminosi.

Grazie a un nuovo circuito audio premium per cuffie collegabili con jack da 3,5 mm, nuovi speaker ad alte prestazioni e tecnologie audio di ultima generazione, Xperia 1 VI è l’ideale per ascoltare la musica, poiché assicura un suono nitido e qualitativamente impeccabile sia con l’utilizzo di cuffie, wireless o cablate, che tramite gli speaker stereo full-stage integrati. Le prestazioni di questi ultimi sono state notevolmente migliorate con un netto aumento del livello di pressione sonora, che si traduce in un’esperienza di ascolto più coinvolgente e d’impatto. L’efficiente batteria da 5000 mAh è progettata per due giorni di utilizzo standard, dichiara Sony, ed è più sottile e leggera rispetto a quella dei precedenti modelli Xperia. L’adozione di un componente camera a vapore che dissipa il calore, insieme a un nuovo display a basso consumo e a un’esclusiva tecnologia di efficienza energetica, consente una riproduzione video ininterrotta di oltre 36 ore, circa il doppio rispetto ai modelli precedenti. Oltre a supportare la ricarica rapida, raggiungendo circa il 50% della capacità in soli 30 minuti, le funzioni Battery Care e Xperia Adaptive Charging assicurano che la batteria non si sovraccarichi quando è collegata all’alimentazione, garantendo quattro anni di massima efficienza. Inoltre, lo smartphone supporta il nuovo standard di comunicazione wireless wi-fi7 per lo scambio dati ad alta velocità, a tutto vantaggio dell’esperienza d’utilizzo.

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 inaugura una nuova era di possibilità. Questo potente processore è in grado di migliorare ulteriormente le capacità Ia di Xperia 1 VI, offrendo un’esperienza ineguagliabile in termini di prestazioni audio e video, sia durante l’utilizzo della fotocamera che delle funzionalità per il gaming. A tal proposito, Fps Optimiser consente di migliorare in modo dinamico l’utilizzo della Cpu e la frequenza dei fotogrammi in base all’ambiente di gioco. L’input tattile offre tre velocità di tracciamento e due livelli di precisione del tocco, assicurando un’esperienza senza precedenti in qualunque modalità di gioco, compreso il live streaming, che richiede la massima rapidità di reazione. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen3 Mobile e la sua Snapdragon Elite Gaming è garanzia di una visualizzazione video fluida e veloce, requisito essenziale per tutti gli appassionati di gaming.

Xperia 1 VI presenta un pannello posteriore dalla finitura testurizzata, che consente una presa più sicura, ed è sinonimo di comfort, funzionalità e attenzione all’estetica. Inoltre, la microfabbricazione convessa e la finitura smerigliata del vetro rinforzato lo rendono particolarmente resistente alle impronte digitali e ai graffi superficiali. La fotocamera è dotata di una robusta base in metallo che garantisce solidità e compattezza, mentre il design e il colore si fondono perfettamente con il dispositivo, creando un look sofisticato e armonioso.

Lo smartphone è disponibile in una serie di colorazioni da scegliere in base al proprio stile: Black, Platinum Silver e Khaki green.