Twitter introduce Super Follows: nuova funzione a pagamento per tweet esclusivi e per guadagnare postando

Un abbonamento a 4,99 dollari al mese per avere contenuti speciali. Twitter diventa a pagamento. La nuova funzione si chiama Super Follows e consente a ogni abbonato di accedere a tweet esclusivi. Questo sistema permette inoltre di generare un guadagno per chi posta contenuti sul social network.

Twitter vola in borsa dopo piano per raddoppiare ricavi entro 2023

Nuove forme di finanziamento

«Esplorare le opportunità di finanziamento del pubblico consentirà a creatori ed editori di essere supportati direttamente dal loro pubblico», ha detto un portavoce di

Twitter. Che così avrà un nuovo modo per monetizzare, visto che, attualmente, ottiene guadagni solo attraverso gli annunci e i posti promossi dagli utenti.

“$4,99/month - Cancel anytime”: Twitter arbeitet an einer “Super Follow”-Funktion, mit der man direkt auf der Plattform Geld verdienen kann. Hier sind die ersten Screenshots, via @TwitterIR: pic.twitter.com/hPiq27Ov5U — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) February 25, 2021

La seconda rivoluzione

È il secondo grande cambiamento per Twitter dopo quello avvenuto nel 2017: quando dai 140 caratteri iniziali si era passati a 280. Con questa rivoluzione l'azienda della Silicon Valley punta a 315 milioni di utenti entro il 2023.

Introdotte le Communities

Nell'ultimo periodo si sta parlando molto di Clubhouse, un'app dove è possibile partecipare a conversazioni su diversi temi e dove non c'è video, ma solo la voce. Twitter non resta indietro e decide di introdurre le "communities": gruppi di persone che potranno scambiare tra loro informazioni su diversi temi.

Twitter announces “Super Follow”, like Patreon but on Twitter https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/aY9g1ozoJz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021

