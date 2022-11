Vivo espande la serie Y con i modelli Y35 e Y22s. I nuovi dispositivi entrano a far parte della famiglia di smartphone caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo-prestazioni e da funzionalità all’avanguardia per la fascia di prezzo di appartenenza.

vivo Y35

Dotato di un'eccellente capacità di archiviazione e memoria, una batteria potente con capacità di ricarica rapida e un sistema di fotocamere avanzato, vivo Y35 è stato progettato per soddisfare le necessità quotidiane di tutti.

Il nuovo smartphone è provvisto di uno spazio di archiviazione da 256gb, non comune in questa fascia di prezzo, che offre uno spazio importante per conservare app, video e foto. In aggiunta, per coloro che necessitano di un maggiore spazio di archiviazione, Y35 integra uno slot per schede di memoria esterne che permette di raggiungere fino a 1tb di spazio aggiuntivo. Come numerosi smartphone vivo, anche Y35 supporta la funzione innovativa Extended Ram 3.0 che permette di potenziare la “memoria volatile” presente da 8gb con ulteriori 8: questa soluzione software attinge alla memoria del telefono per fornire una memoria aggiuntiva quando necessario, rendendo Y35 più fluido, ad esempio, quando si passa da un’app all’altra.

Il comparto fotografico di Y35 è costituito da una tripla camera composta da una fotocamera principale ad alta risoluzione da 50mp, una macro da 2mp per scatti ravvicinati fino a 4cm e una fotocamera bokeh da 2mp che permette di utilizzare effetti creativi di sfocatura dello sfondo ed ottenere ritratti eccezionali. Oltre ad offrire un'elevata risoluzione, l'ampio sensore della fotocamera principale da 50mp garantisce grandi prestazioni in condizioni difficili di illuminazione.

vivo Y35 integra frontalmente una fotocamera da 16mp e tra le peculiarità anche il selfie spotlight band, un flash dedicato che abbellisce l’immagine con una luce di riempimento, assicurando selfie luminosi anche in caso di luce scarsa.

La batteria in dotazione è da 5000 mAh e grazie al caricatore fast charge da 18w si carica dall'1% al 70% in 70 minuti e con soli 15 minuti di ricarica si raggiunge un livello di carica sufficiente per beneficiare fino a 258 minuti di riproduzione video. Se completamente carica, la batteria garantisce 14,3 ore di streaming video Hd o due giorni interi dello smartphone in standby. Le prestazioni fluide sono assicurate dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, che consente un ottimo funzionamento dello smartphone ottimizzando il consumo energetico per una maggiore durata della batteria.

Dotato di un display Fhd+ da 6,5 pollici, Y35 garantisce una visione ampia e coinvolgente sia per guardare video sia per giocare ai videogame. La risoluzione 2408x1080 e la frequenza di aggiornamento di 90Hz consentono di godersi appieno l'intrattenimento e il gioco. Inoltre, il nuovo smartphone è dotato di un sistema di altoparlanti di alta qualità che raggiunge i 72dB, garantendo un audio nitido e immersivo.

Esteticamente Y35 è caratterizzato da un design compatto ed è stato progettato per essere uno smartphone affidabile e duraturo. Il device è disponibile in due colorazioni: dawn gold, con l’innovativo rivestimento dual-layer che presenta tonalità dorate cangianti, e starlight blue, una colorazione più scura che richiamano il cielo notturno.

vivo Y22s

Dal comparto fotografico all’hardware anche Y22s rappresenta un prodotto completo e performante. Lo smartphone integra, infatti, un sistema a tripla fotocamera che combina una fotocamera principale ad alta risoluzione da 50mp con una fotocamera macro da 2mp e una bokeh da 2mp. La modalità super night della fotocamera posteriore utilizza un algoritmo di riduzione del rumore per catturare la bellezza delle scene notturne anche quando l'illuminazione non è sufficiente. La fotocamera frontale di Y22s è da 8mp e comprende la suite di funzionalità software della serie Y per migliorare foto e video come la modalità ritratto multi-style che fornisce un’ampia gamma di strumenti, tra cui face beauty e video face beauty che con un algoritmo dedicato aggiunge un sofisticato miglioramento ai video selfie.

Il display Hd+ da 6,5 pollici arriva a 530 nit di luminosità di picco favorendo una visione chiara e confortevole anche in ambienti esterni eccessivamente luminosi. Il design è sottile e raffinato grazie anche alla superficie che lo rende resistente ai graffi e alle impronte.

La Ram da 6gb, con funzione extended, aggiunge ulteriori 2gb di memoria che garantiscono il passaggio da un’app all’altra in maniera fluida con molteplici applicazioni attive in background. Y22s integra la mobile platform Qualcomm Snapdragon 680 accompagnata da 128gb di Rom che può essere espansa fino a 1tb tramite scheda di memoria MicroSd.

Infine, Y22s vanta una batteria di grandi dimensioni da 5000 mAh che può durare ancora più a lungo grazie alla tecnologia di risparmio energetico e può essere ricaricata rapidamente con la fast charge da 18w. La funzione di ricarica inversa permette invece all’utente di ricaricare anche un altro dispositivo.

Y22s è disponibile in due colorazioni: starlit blue, blu intenso con finiture glitterate e summer cyan una colorazione più chiara caratterizzata da uno speciale rivestimento che dispone ordinatamente le molecole dei cristalli liquidi per creare effetti che ricordano la coda di un pavone o le pennellate di un artista.

I nuovi smartphone vivo Y35 e Y22s sono disponibili rispettivamente al prezzo di 349 e 269 euro presso i principali negozi di elettronica e online.