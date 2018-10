WhatsApp, occhio al bug che consente di bloccare l'app con una semplice chiamata

Giovedì 11 Ottobre 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 19:39

In principio si riteneva, erroneamente, che il bug potesse riguardare solo i dispositivi con sistema operativo iOS. In realtà, una grave falla nella sicurezza di WhatsApp ha coinvolto anche gli smartphone Android. Gli sviluppatori dell'app, ora, hanno risolto il problema, ma non tutti gli utenti possono dirsi al sicuro: ecco perché.Il bug, scoperto nelle scorse settimane, consentiva agli hacker di bloccare WhatsApp ed eliminare i dati nel momento in cui si risponde ad una chiamata, che all'insaputa degli utenti non aveva un pacchetto RTP valido. Una volta stabilito il contatto, WhatsApp andava in blocco e l'utente non aveva più alcun controllo sull'app. Lo riporta anche HDBlog La falla nella sicurezza è stata risolta dagli sviluppatori di WhatsApp. Per mettere al sicuro l'app e il vostro smartphone, basta scaricare l'ultimo aggiornamento dell'app. Il problema, però, rischia di persistere per i possessori di smartphone più datati, che dopo una certa versione non consentono ulteriori aggiornamenti di WhatsApp.