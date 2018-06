WhatsApp, ecco come accedere e leggere i messaggi senza farsi vedere online

Martedì 12 Giugno 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 10:19

Quante volte avreste voluto entrare su WhatsApp e controllare alcuni messaggi non letti, ma senza farvi vedere online dai vostri contatti?Un modo per leggere i messaggi, nascondendo al tempo stesso l'accesso, c'è ed è un trucco facilissimo. Non si tratta di scaricare nuovi aggiornamenti, ma semplicemente di cambiare le impostazioni del vostro smartphone. Ogni volta che accediamo, infatti, l'app ci mostra online e, apparentemente, non c'è un modo per nasconderci ai nostri contatti.In realtà, il trucco è semplicissimo: basta andare sulle impostazioni dello smartphone e disattivare sia la connessione wi-fi, sia la connessione dati. A quel punto potrete accedere a WhatsApp e consultare i messaggi non letti, ma senza farvi vedere online o rivelare il vostro accesso agli altri contatti.