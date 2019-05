WhatsApp e Instagram sfidano Amazon, sulle app arriva lo shopping online: «Più potere agli influencer»

Facebook

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 11:07

annunciando una serie di. Il gigante dei social media ha dichiarato che i suoi 2,4 miliardi di utenti saranno presto in grado di sfogliare i prodotti, ricevere raccomandazioni da celebrità, organizzare spedizioni ed effettuare pagamenti senza mai lasciare la "famiglia" delle tre app.L'obiettivo è fare leva sul sentimento di interazione degli utenti con i loro amici e familiari su Facebook o sui loro idoli su Instagram per dargli un vantaggio sui servizi di e-commerce come Amazon e eBay. Le caratteristiche di questa idea sono legate a, in cui le celebrità social sfruttano la loro fama con presentazioni e approvazioni di prodotti, perché sono in grado di rendere tali offerte ancora più redditizie.Parlando alla conferenza annuale di Facebook, Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha affermato che il «futuro dello shopping» dipenderà dall'influenza dei «creatori di contenuti». WhatsApp otterrà cataloghi di prodotti e pagamenti sicuri, la società sta già testando il sistema con circa un milione di utenti in India., ha detto il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg. «I pagamenti complessivi e il commercio privato sono una delle aree di cui siamo davvero entusiasti». Su Instagram, gli utenti di alto profilo potranno taggare i loro post con prodotti che i loro follower possono quindi acquistare all'interno dell'app.