Whatsapp, i messaggi che si autodistruggono: quando svaniscono e quali sono le eccezioni

Novità in arrivo su WhatsApp. Il servizio di messaggistica ha appena pubblicato una nuova FAQ (domanda posta frequentemente) sui messaggi effimeri, quelli con l’autodistruzione incorporata. Si tratta di messaggi che dopo una settimana non saranno più visibili, ma ci sono delle eccezioni. La risposta con la citazione, infatti, potrebbe restare in chat anche dopo la scadenza se il destinatario non ha l'opzione attiva. Stesso discorso per i messaggi inoltrati.

APPROFONDIMENTI SMARTPHONE WhatsApp cambia ancora: ecco la nuova funzionalità per... LA CLASSIFICA Smartphone, il migliore del 2020 non è iPhone o Samsung: ecco...

Nel caso qualcuno mantenga la notifica oltre i sette giorni senza visualizzare il messaggio, l'anteprima potrebbe rimanere visibile fino all'apertura dell'app di WhatsApp. In un'altra pagina del sito ufficiale di WhatsApp si legge che gli utenti possono attivare la funzionalità Messaggi effimeri semplicemente aprendo una chat, premendo sul nome del contatto e abilitando l'apposita opzione.

Per la disattivazione è prevista la medesima procedura ed è semplice anche l'uso della funzione all'interno di un gruppo. Abbiamo provato a utilizzare questi messaggi, ma per il momento non sembrano comparire all'interno dell'app. Tuttavia, vista la pubblicazione delle FAQ, probabilmente è questione di giorni.

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA