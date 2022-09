Xiaomi 12 Lite combina qualità fotografica e design elegante

Xiaomi ha lanciato sul mercato il componente più stiloso della sua collezione flagship: Xiaomi 12 Lite, lo smartphone che grazie al suo design e all’imaging avanzato, è in grado di soddisfare anche il pubblico più attento agli ultimi trend.

Disponibile nei tre splendidi colori Lite Green, Lite Pink e Black, Xiaomi 12 Lite si contraddistingue per un design che unisce sottigliezza (7,29mm), leggerezza (soli 173g) e raffinatezza estetica con le tre fotocamere posteriori incorniciate da anelli metallici. La fotocamera principale da 108Mp, alimentata da un ampio sensore Hm2, l’ultra-grandangolare da 8Mp e una fotocamera macro da 2Mp, sono in grado di catturare immagini nel dettaglio e ad alta definizione da qualsiasi angolazione; e, per chi vuole incorniciare il proprio look, la fotocamera frontale da 32Mp è dotata di un sensore Gd2 e di funzionalità di messa a fuoco automatica, che consentono di scattare selfie ultra-nitidi con chiarezza e colori raffinati.

Xiaomi 12 Lite è inoltre dotato di una serie di straordinarie funzioni di imaging per valorizzare post e video sui social media, tra cui Magic cutout, la modalità Vlog con 19 template e altre interessanti funzioni come One-click AI cinema e una serie di filtri cinematografici di facile utilizzo.

Nel suo interno Xiaomi 12 Lite vanta un chipset Snapdragon 778G, che offre prestazioni 5G di livello flagship, mantenendo l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, e una batteria da 4.300mAh che supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo. La ricarica turbo da 67W consente di raggiungere il 100% di batteria in soli 41 minuti.

La “tessitura” di Xiaomi 12 Lite è coinvolgente a livello visivo, grazie a un display Amoled da 6,55 pollici con Hdr10+ e Dolby Vision, in grado di dare vita ad un’esperienza visiva di primissimo livello, fluida e confortevole; non da meno l’aspetto audio, capace di assicurare performance eccellenti grazie all’integrazione da una coppia di altoparlanti stereo e la tecnologia audio spaziale Dolby Atmos.

Xiaomi 12 Lite da 8Gb+128Gb sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 13 del 22 settembre, su mi.com e Amazon al prezzo di 499,90 euro.