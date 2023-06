Xiaomi 13 ultra ufficialmente in Italia dal 12 giugno

Dopo il successo ottenuto in Cina, Xiaomi 13 Ultra sta finalmente arrivando in Italia. Frutto della collaborazione tra Xiaomi e Leica, il flagship segna un ulteriore passo avanti nella tecnologia di imaging mobile, in quanto offre una suite di funzionalità adatta a chi cerca un'esperienza fotografica di livello professionale.

Il nuovo smartphone è dotato di un sistema quadruplo di fotocamere con apertura variabile e tre delle fotocamere,hanno un'apertura maggiore di ƒ/2.0; questo consente di ottenere più luce e una profondità di campo morbida e ridotta, oltre a tempi di scatto più brevi. La collaborazione tra i due brand nel settore imaging compie un nuovo passo avanti con l'ulteriore potenziamento dell'obiettivo Summicron, che vanta caratteristiche di compattezza, grande apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità. Xiaomi 13 Ultra offre anche una nuova modalità Fast Shot, in grado di scattare istantanee impostando manualmente il punto di messa a fuoco e successivamente avviando e catturando il momento in soli 0,8 secondi.

Il display misura 6,73 pollici di diagonale e vanta una luminosità di picco fino a 2600 nit. Realizzato con una struttura unibody in metallo e finitura in pelle, il device pesa 227g. e offre una maggiore resistenza alla flessione rispetto alla generazione precedente ed una presa più sicura.

Equipaggiato con l'ultimo processore di fascia alta Snapdragon 8 Gen 2 con tecnologia di processo a 4nm, Xiaomi 13 Ultra offre prestazioni e consumi superiori. Esso supporta una Ram fino a 16Gb lpddr5x e una memoria ufs4.0 fino a 1Tb. È presente, inoltre, un'interfaccia usb 3.2 Gen 1 e un'uscita video DisplayPort fino a 4K 60Hz.

"Dopo numerosi progressi, gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti a integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell'imaging mobile, creando l'obiettivo Leica Summicron più preciso attualmente disponibile sui nostri smartphone", ha affermato Ou Wen, General Manager di Xiaomi Western Europe.

Xiaomi 13 Ultra, risultato della incessante ricerca della perfezione nella fotografia mobile, sarà ufficialmente in vendita in Italia in quantità limitata a partire dal 12 giugno alle ore 10.00. Per gli appassionati di tecnologia e fotografia, dal 9 al 12 giugno sarà possibile vivere l’esperienza del nuovo flagship in anteprima prenotando una sessione one-to-one in Casa Xiaomi, in Piazza Pio XI 5 a Milano, durante la quale un esperto di prodotto dell’azienda introdurrà il visitatore alle principali caratteristiche dello smartphone. Un’occasione incredibile per toccare con mano e conoscere da vicino tutte le specifiche del nuovo device. Per prenotare la sessione basterà registrarsi sul sito di Casa Xiaomi https://www.casaxiaomi.it/eventi e, una volta ricevuta la mail di conferma, sarà possibile selezionare lo slot preferito.