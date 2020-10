Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite: i nuovi smartphone con 5G per tutti

Xiaomi rilancia alla grande. L’azienda cinese ha infatti presentato tutta la nuova grande famiglia dello smartphone Mi 10T: un tris che si compone del nuovo ammiraglio Mi 10T Pro, di Mi 10T e del Mi 10T Lite, che come missione ha quella di rendere la tecnologia 5G accessibile a tutti. Nell’evento è stato anche presentato infine anche il primo smartwatch della casa, lo Xiaomi Mi Watch



MI 10T Pro e Mi 10: L’AMMIRAGLIO E LO SMARTPHONE PER TUTTI



Impressionante, a partire dal comparto fotografico: il nuovo flagship di casa Xiaomi carica con 108 MegaPixel le sue fotocamere, sfondando il muro delle riprese video in 8K grazie anche a un nuovo sistema di stabilizzazione delle immagini. Anche sul nuovo 10T il comparto fotografico è di primo ordine: basta pensare che la fotocamera posteriore del nuovo Xiaomi Mi 10T è da ben 64 MegaPixel. Sia Mi 10T Pro che Mi 10T offrono una tripla configurazione della fotocamera con un obiettivo ultra grandangolare da 13 MegaPixel e una macro da 5 MP. E con una fotocamera frontale da ben 20 MegaPixel videochiamate e selfie sono di sicura e perfetta riuscita.



La forza poi sta anche nel display da 6,67 pollici dei nuovi 10T Pro e 10T, che arriva a frequenze altissime di risoluzione, fino a 144 Hz, e si adatta automaticamente -grazie alla tecnologia AdactiveSync- nella gestione del framerate più adatto: una serie tv? 50 Hz. Un film? 48Hz. Fino ad arrivare ai 144, il massimo per i gamers più accaniti. E grazie anche alla tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation - Stima del Movimento, Compensazione del Movimento), i dispositivi inseriscono fotogrammi aggiuntivi per rendere il video più fluido e migliore la visione. Per chi invece legge anche sugli smartphone, il nuovo display si adatta anche per loro: grazie alla modalità Lettura 3.0 simula la texture della carta per proteggere gli occhi, mentre il Sunlight display 3.0 migliora automaticamente il contrasto e regola la saturazione dinamica del colore all’esterno. Il tutto è supportato da una grande batteria, per entrambi i modelli, da ben 5.000 mAh.



Mi 10T Pro arriverà nella doppia configurazione da 8GB di Ram e 128GB di memoria al prezzo di 599,90€ e da 8+256GB a 649,90€ nei colori Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue. Mi 10T sarà disponibile nella versione da 6+128GB al prezzo di 499,9€ in Cosmic Black e Lunar Silver.



Mi10T Lite: IL 5G PER TUTTI



Chi pensa a un modello dove la parola Lite che significa “rinuncia” con Xiaomi si sbaglia: a partire dalle fotocamere, anche qui di primo livello. Sul retro della scocca del nuovo 10T Lite si trovano ben quattro lenti, una principale ultra-clear da 64MP, un obiettivo ultra-wide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP per permettere di ottenere un’immagine sempre cristallina. Anche per il display poi la tecnologia AdactiveSync aumenta il framerate fino a 120Hz, disponendo come i modelli di più alta gamma della Lettura 3.0. Batteria leggermente più piccola, ma capace di ben 4.820 mAh. Prezzo più che appetibile: al lancio sarà disponibile a 299,9€ nella configurazione da 6GB+64GB. A partire invece dal 1 novembre Mi 10T Lite nella versione da 6GB+128GB sarà disponibile al prezzo di 399,9€. Tre le colorazioni: Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach.



Mi Watch: lo smartwatch di Xiaomi



Uno smartwatch a meno di 120 euro. Attacca pesantemente il settore degli orologi digitali Xiaomi, che presenta il suo primo Watch a un prezzo più che competitivo per il mercato: dotato di sei diversi sensori e GPS che offrono i parametri chiave per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell'aria. Il tutto sul display AMOLED luminoso da 1,39 pollici. Pre-impostati ben 117 modalità di esercizio, controllo vocale, oltre 100 modalità di visualizzazione del display. La chicca è il comodo controllo da remoto della fotocamera dello smartphone, per permettere di fare foto di gruppo e autoscatti, senza dover correre in posa. Arriverà a dicembre, al prezzo di 119,90 euro.