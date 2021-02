Xiaomi Mi 11 5G, il nuovo flagship conquista la scena mondiale

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha presentato a livello globale il Mi 11 5G. Il nuovo flagship del colosso cinese debutta con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, rendendolo un dispositivo davvero premium, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W.

Mi 11 5G ha l’ambizione di trasformare qualsiasi appassionato di foto e video alle prime armi in un regista, grazie alla sua tripla fotocamera posteriore. Dotato di un sensore grandangolare da 108MP, Mi 11 5G cattura immagini cristalline con dettagli strepitosi, paragonabili a quelli delle fotocamere DSLR o mirrorless. Una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP completano la configurazione posteriore, offrendo così paesaggi e scatti incredibili con un effetto bokeh brillante. Sulla parte anteriore, una fotocamera da 20MP punch-hole riduce al minimo le cornici sulla schermata home, pur garantendo agli utenti di apparire al meglio quando scattano un selfie o fanno una video chat con gli amici.

Mi 11 5G vanta nuove straordinarie funzionalità nel campo della fotografia e dei video. La modalità notturna offre funzionalità migliorate sulla fotocamera principale, sull’ultra-grandangolare e su quella anteriore. La tecnologia all’avanguardia della modalità video notturna di Mi 11 5G ridefinisce completamente gli standard del settore con la riduzione del rumore a livello RAW per riprese più luminose. Sei funzionalità AI cinema rendono le riprese artistiche un gioco da ragazzi, da Parallel World - che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato - a Freeze Frame Video - che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo. Gli appassionati inoltre, apprezzeranno la modalità Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena. Mi 11 5G offre ora un controllo professionale delle riprese grazie alla registrazione HDR10+ e alla nuova modalità time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell’otturatore, ISO, apertura e EV per gestire anche le situazioni di illuminazione più difficili.

Mi 11 5G offre uno dei migliori schermi disponibili sul mercato, ha ricevuto una valutazione A+ e un premio come migliore display da DisplayMate, l’istituzione leader mondiale nella recensione dei display professionali. Dotato di un DotDisplay Amoled da 6.81” a 120Hz, Mi 11 5G è straordinario da guardare e utilizzare. L’altissima risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit, consentono una nitidezza mozzafiato e transizioni di colore fluide. Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare facilmente e rapidamente il dispositivo, senza notch o cornici invadenti che intasano il display. Insieme al suo corpo leggero ed elegante, unito a un look senza tempo, Mi 11 5G offre un’esperienza di scorrimento confortevole e una sensazione piacevole al tocco con i suoi quattro bordi curvi e la finitura in vetro posteriore. Grazie ai doppi speaker Harman Kardon, il nuovo flagship di Xiaomi offre un audio cinematografico di altissimo livello, mentre il Corning Gorilla Glass Victus protegge lo smartphone da danni causati da cadute accidentali. Mi 11 5G adotta una doppia finitura satinata antiriflesso in grado di catturare la luce, e non le impronte digitali.

Mi 11 5G é il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, che accresce le prestazioni dei flagship con la piattaforma mobile più avanzata al mondo. Gli standard di elaborazione grafica vengono ridefiniti dalla GPU Adreno 660, il motore Qualcomm AI di sesta generazione ed il modem X60, in associazione alla tecnologia AI e alla velocissima connettività 5G. Dotato di tecnologia di processo all’avanguardia a 5nm, un design octa-core ed una RAM LPDDR5 a 3.200MHz, Mi 11 5G assicura un’incredibile velocità di trasferimento dati.

Insieme a tanta tecnologia, non poteva mancare un moderno sistema di dissipazione del calore LiquidCool, in grado di gestire senza fatica il gaming estremo e altre operazioni ad alta capacità. Allo stesso tempo, i suoi 4600mAh, la tripla combinazione del cavo da 55W, 50W wireless, 10W di ricarica inversa e il compatto e potente caricatore GaN da 55W incluso nella confezione, assicurano che Mi 11 5G rimanga sempre carico per affrontare qualsiasi avventura.

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente le colorazioni disponibili saranno Horizon Blue e Midnight Grey. Successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition. L’Mi 11 5G verrà fornito con una garanzia di due anni gratuita ed in aggiunta, gli acquirenti avranno diritto a un servizio di riparazione o sostituzione dello schermo gratuito presso il centro assistenza Xiaomi più vicino nei primi dodici mesi successivi all'acquisto.

