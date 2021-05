Xiaomi sul podio globale degli smartphone più venduti: +62% nel primo trimestre

Xiaomi, l'azienda cinese leader del settore tecnologico, conferma la sua presenza sul podio della classifica dei top vendor di smartphone a livello globale. A contribuire al suo successo per il terzo trimestre consecutivo, certamente anche gli ultimi prodotti Xiaomi, sin da subito partiti alla conquista del mercato. I dati dell'ultimo rapporto Canalys mostrano nei primi tre mesi del 2021 vendite di smartphone in tutto il mondo che hanno raggiunto 347 milioni di unità, crescendo del 27% rispetto all'anno precedente: in questo scenario di ripresa Xiaomi ha registrato la sua migliore performance di sempre su un singolo trimestre, consegnando 49 milioni di unità con una crescita del 62%.

Anche i risultati preliminari di IDC nel Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker segnalano il processo di ripresa del mercato degli smartphone con vendite che nel primo trimestre del 2021 vengono giudicate in crescita del 25,5% rispetto all'anno precedente. Anche i dati di IDC evidenziano come Xiaomi sia il numero uno in termini di crescita rispetto allo scorso trimestre, e mantiene il terzo posto a livello globale con una quota del 14,1% pari a 48,6 milioni di unità consegnate. Ma soprattutto, mostra questa classifica, il gruppo cinese riduce a soli 1,9 punti il distacco da Apple, seconda in classifica con il 16,0% del mercato e 55,2 milioni di smartphone venduti.

«Siamo davvero molto orgogliosi dei risultati raggiunti finora a livello globale e continueremo a lavorare con determinazione per contribuire al mantenimento di questa posizione, sempre puntando uno sguardo al gradino più alto» - ha dichiarato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. «L'innovazione per tutti non è solo uno slogan, ma una vera e propria missione per Xiaomi, fa parte del nostro DNA, lo hanno dimostrato ancora una volta gli ultimi prodotti presentati al mercato, Mi 11 Ultra e Mi Mix Fold».