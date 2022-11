Acer Swift Edge: perfetto mix tra prestazioni, sicurezza e robustezza

Acer ha presentato Acer Swift Edge, il più leggero laptop Oled da 16 pollici sul mercato. Progettato per massimizzare la produttività e la creatività di coloro che lavorano in modalità ibrida, il PC è basato su processori delle serie Amd Ryzen Pro 6000 e Amd Ryzen 6000 e incorpora il processore di sicurezza Microsoft Pluton, per proteggere il dispositivo da attacchi sempre più sofisticati. Acer Swift Edge presenta inoltre un display Oled 4K che supporta il 100% della gamma di colore Dci-P3 e restituisce una luminosità massima di 500 nits per una resa visiva di livello cinematografico.

Con un peso di soli 1,17 kg e uno spessore di 12,95 mm, il laptop presenta una scocca ultrasottile in lega di magnesio e alluminio che lo rende altamente portatile e al contempo robusto. Il design, che è valso a allo Swift Edge i riconoscimenti di un Red Dot 2022 award e di un Good Design award 2022, è caratterizzato da dettagli strutturali precisi e lineari che esaltano lo stile e la qualità della serie Swift. Assieme all’incredibile display, alla progettazione accurata delle cerniere e all’incavo anteriore studiato per facilitare l’apertura, il laptop rappresenta un’eccellente scelta per tutti coloro che non vogliono rinunciare allo stile di un prodotto che li accompagni nella loro vita attiva e frenetica.

Il display in dotazione è un Oled 4K (3840x2400) che supporta il 100% della gamma di colori Dci-P3 e restituisce una luminosità massima di 500 nits, tempi di risposta di 0,2 ms, colori realistici e una nitidezza sensazionale, per una resa visiva di livello cinematografico. La diagonale da 16 pollici e le cornici sottili, con un rapporto schermo/chassis del 92% e le certificazioni Vesa DisplayHdr True Black 500 e Tuv Rheinland Eyesafe, offrono un’esperienza di visualizzazione confortevole anche per periodi estesi. Sono presenti, inoltre, le più avanzate opzioni di connettività, con Wi-Fi 6E per connessioni wireless ad alta velocità è un’esperienza di streaming 4K fluida. Il dispositivo presenta inoltre numerose porte, tra cui una Hdmi 2.1, due Usb 3.2 Gen 2 Type-C con funzionalità di ricarica rapida, due Usb Type-A e un jack audio.

Grazie ai processori serie Amd Ryzen Pro 6000, il nuovo laptop di Acer ha tutta la potenza necessaria a sostenere le esigenze di calcolo delle più comuni applicazioni e attività professionali. Chi ne fa un uso intensivo ha a disposizione, infatti, un’eccezionale rapidità di calcolo e una risposta fluida che consentono una maggiore produttività, grazie a un massimo di 8 performance core Zen 3+ basati sull’avanzata tecnologia di elaborazione a 6nm. Per gli amministratori IT inoltre, le tecnologie Amd Pro offrono funzionalità di sicurezza su diversi livelli che consentono di tenere a bada le minacce informatiche, oltre e una completa serie di opzioni di gestione per una stabilità e un’affidabilità a lungo termine.

L'hardware dello Swift edge interga Microsoft Pluton, un processore di sicurezza che rafforza la protezione dei Pc con Windows 11, salvaguardando dati sensibili quali credenziali e chiavi di cifratura. Come ulteriore elemento di sicurezza per l’utilizzatore e i dati aziendali, il dispositivo è dotato di autentificazione biometrica e di uno slot per lucchetti Noble Wedge.

Acer Swift Edge è disponibile da questo mese a partire da 1.599 euro.