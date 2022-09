Fire Hd 8, il nuovo tablet Amazon con tanta autonomia e prestazioni migliorate

Amazon ha annunciato Fire Hd 8, il tablet della famiglia Fire adesso più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente e con prestazioni complessive migliorate del 30%. Le funzionalità come lettore VoiceView, ingrandimento dello schermo, sottotitoli, dimensione del carattere, testo ad alto contrasto, inversione del colore, correzione del colore e conversione dell’audio da stereo a mono, consentono a questo dispositivo di offrire un’ampia accessibilità in una vasta gamma di scenari.

Grazie al processore hexa-core, il tablet è in grado di svolgere più attività nello stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video e con la comoda funzione picture-in-picture, lo schermo viene suddiviso in modo da consentire l’invio di e-mail, per esempio, mentre si partecipa a una call su Zoom o cercare una ricetta mentre si guarda la propria serie TV preferita. Con l’opzione di duplicazione dello schermo, è anche possibile trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi e compatibili con la tecnologia Miracast, inclusi TV Samsung, Sony, LG e Philips selezionati, nonché smart TV con Fire TV integrata.

Il device è dotato di un brillante schermo da 8 pollici realizzato in vetro allumino silicato e rinforzato. Più sottile, leggero e potente della versione precedente, Fire HD 8 è risultato due volte più resistente di Apple iPad mini (modello 2021) nei test di caduta. 32GB o 64GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB tramite una scheda micro-SD, costituisce lo spazio di archiviazione per scaricare e godersi una varietà di libri, video e giochi anche in modalità offline.

La batteria in dotazione garantisce fino a 13 ore di autonomia e si ricarica completamente in meno di 5 ore con il cavo USB-C incluso e l’adattatore a 5W. Giochi e contenuti web si vedono e si sentono con l’incredibile qualità HD del Dolby Atmos.

Progettato tenendo in considerazione la sostenibilità, Fire HD 8 fa parte della crescente lista di dispositivi Amazon che stanno riducendo il loro impatto ambientale anno dopo anno. Il 95% dell’imballaggio di Fire HD 8 infatti, è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Amazon ha già reso disponibile al pre ordine il nuovo tablet a partire da 114,99 euro nel colore Nero. In aggiunta ai due tagli di memoria (32GB o 64GB) sono in vendita separatamente le custodie in tessuto premium nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, al prezzo di 39,99 euro.