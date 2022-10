Huawei MateBook X Pro, il laptop ultraleggero con design all’avanguardia e prestazioni

MateBook X Pro, l'ultimo laptop ultraleggero e top di gamma di Huawei, debutta con una nuovissima finitura opaca in metallo e una texture satinata al tatto.

Il device esce dalla mischia, preferendo un corpo metallico satinato alle comuni leghe di alluminio lucido standard, nella graziosa colorazione Blue Ink. Grazie a tecniche di progettazione avanzate, come il processo di rivestimento ossidante Micro-arc, MateBook X Pro garantisce una presa confortevole e una superficie resistente. Grazie all'uso di leghe di magnesio nel design unibody, il laptop arriva a pesare solo 1,26kg.

Il nuovo notebook si distingue anche per il suo display FullView 3.1K da 14,2 pollici e per un elevato rapporto schermo-corpo del 92,5%. Il supporto per le gamme bicolore P3 e sRGB offre un'esperienza visiva altamente coinvolgente e immersiva e, grazie alla tecnologia di uniformità del colore universale, la qualità e l’accuratezza del colore rimangano costanti anche durante la connessione multipla con altri dispositivi. MateBook X Pro è il primo laptop in assoluto a ottenere la certificazione Tuv Rheinland Eye Comfort 3.0, dopo aver superato 17 rigidi test che garantiscono un comfort visivo completo, ed è inoltre rivestito con uno strato Nano Optical Ar a controllo magnetico che riduce il riflesso della luce del 60% per una migliore esperienza di lettura.

Il Touchpad, dotato di feedback aptico, si adatta a ogni tocco del dito e supporta otto gesti innovativi per screenshot, luminosità, regolazione del volume e altro ancora. È possibile anche navigare nelle presentazioni con gesti aerei intuitivi, come scorrere verso l'alto e verso il basso per scorrere le diapositive PPT, o premendo, scorrendo verso sinistra e verso destra per riprodurre, mettere in pausa o regolare l'avanzamento della riproduzione di un video.

Huawei MateBook X Pro è dotato di sei altoparlanti con setup a frequenza divisa. I due set di woofer sono caratterizzati da un design back-to-back per bassi potenti che, combinati con algoritmi audio aggiornati, offrono il suono più sorprendente di sempre su un MateBook. Inoltre, i quattro microfoni integrati hanno sorprendenti capacità di rilevamento del suono captando le onde sonore fino a 5 metri di distanza. Oltre all'intrattenimento coinvolgente, queste capacità di acquisizione e riproduzione del suono offrono anche un'esperienza pro, se utilizzati con dispositivi per video-conferenze di livello professionale.

Il notebook monta, sulla cornice superiore, anche una fotocamera Hd con la nuova funzione AI Camera che permette il cambio di sfondo gratuito, il filtro bellezza già a livello hardware e modalità di utilizzo intelligenti come FollowCam e Eye Contact.

MateBook X Pro è disponibile in Italia in versione Ink Blue da 16Gb + 1Tb Rom, processore Intel Core di 12esima generazione, al prezzo di 2.199 euro.