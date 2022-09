Oppo Pad Air, il primo tablet per il mercato europeo

Oppo ha presentato Pad Air, il primo tablet del brand ad arrivare nel nostro Continente, sviluppato per offrire un’esperienza d’uso migliorata e prestazioni elevate. Pad Air presenta un design bicolore con giunture in metallo; la parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura Glow e scanalature che migliorano la presa, evitando di lasciare impronte digitali. La parte inferiore del pannello posteriore è stata invece sabbiata con grani di soli 0,15 mm, per creare una superficie dall'aspetto lucido, ma non scivoloso. Con un peso di 440 g e uno spessore di 6,94 mm, il tablet risulta leggero e confortevole.

Pad Air è dotato di ColorOS for Pad, un’interfaccia dedicata che supporta interazioni tattili smart come lo split screen a due dita, la possibilità di trasformare una finestra a tutto schermo in una finestra ridimensionata, semplicemente pizzicandola con quattro dita, e la barra laterale intelligente. Sono presenti, inoltre, due funzioni multi-display che aiutano a mantenere la continuità tra i dispositivi: la prima è il trascinamento dei file e la seconda è la condivisione degli appunti. Con la prima, è possibile trasferire facilmente i file dallo smartphone al tablet utilizzando il drag and drop. Una volta sull'ampio schermo di Pad Air, foto e video diventano facili da modificare. Grazie alla condivisione degli appunti, è possibile invece copiare e incollare testo senza problemi sia sullo smartphone sia sul tablet.

Il tablet di Oppo è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680. La sua architettura basata su otto core consente di lavorare e giocare con facilità, anche in multitasking. Il display è un 2K HD da 10,36 pollici che ha superato la certificazione TÜV Rheinland e vanta una protezione a bassa luce blu che riduce efficacemente l'affaticamento degli occhi. Presenti, inoltre, quattro altoparlanti di grandi dimensioni insieme al supporto Dolby Atmos. La sua ampia batteria da 7.100 mAh consente di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore .

Oppo Pad Air è disponibile sullo store ufficiale a un prezzo di 349,99 euro per il modello 4/128GB con Enco Air2 e Band Style, e 299,99 euro per il modello 4/64GB, con Enco Air2 e Band Style.