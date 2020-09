Amazon, Echo e Fire Tv Stick: ecco la nuova linea di prodotti

La pandemia da coronavirus sembra non aver fermato le aziende tecnologiche, tanto dal punto di vista dei servizi (che anzi durante il lockdown hanno avuto un ulteriore slancio), quanto da quello dei prodotti. E così dopo Apple, che ha presentato Apple Watch Series 6 e il nuovo iPad Air, un altro colosso del web ha - sempre via streaming - svelato una nuova linea di prodotti. Ma anche dei servizi, come quello dedicato ai videogiochi che promette di rimescolare le carte del mercato del settore. Amazon, in tre quarti d'ora di evento virtuale, ha infatti presentato i nuovi device, a cominciare da Echo (gli altoparlanti intelligenti che permettono all'assistente virtuale Alexa di entrare in casa, di spegnere e accendere luci, di attivare telecamere o anche semplicemente consigliare ricette o riprodurre musica) alla nuova Fire Tv Stick (la "penna" che trasforma la tv in una smart tv e permette la fruizione delle varie piattaforme streaming con una sola interfaccia e un unico telecomando).

ECHO

Per quanto riguarda gli speaker, la novità maggiore si vede dall'esterno: gli altoparlanti, da cilindrici che erano, adesso sono di forma sferica, e sono ricoperti da una finitura di tessuto. Com'era già per la precedente generazione, si distinguono in tre modelli. Echo, lo speaker più potente, ha un woofer da 3” (76 mm) e due tweeter (da 20 mm/0,8”), supporta un suono stereo Dolby e si adatta all'acustica del luogo in cui si trova, modulando l'audio di conseguenza. Include inoltre un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee.

Echo Dot, più piccolo, ha un altoparlante frontale da 41 mm ed esiste anche con orologio a led integrato, ottimo da mettere sul comodino e da usare come sveglia (la possibilità di spegnere la sveglia con un tocco è disponibile anche sugli altri modelli di Echo).

E infine Echo Show 10, che ha anche un display Hd integrato da 10 pollici, e che nella sua nuova versione appena presentata è anche in grado di ruotare su se stesso per "seguire" l'utente. Una funzione che può tornare particolarmente utile in cucina, ma anche per effettuare videochiamate. Certo, alcuni potrebbero notare - a ragione - che un assistente virtuale che dialoga in modo sempre più intelligente con chi lo interpella (spesso anche involontariamente) sappia anche seguire con lo sguardo il suo interlocutore mette una certa inquietudine. Ma a sensazioni di questo tipo Alexa ci ha già abituati (avete mai provato a chiederle qualcosa sottovoce in piena notte quando siete soli a casa? Ecco, se non vi piace il genere horror non fatelo).

Prezzi, colori e disponibilità

Echo costa 99,99 euro, mentre Echo Dot 59,99 euro. Saranno entrambi disponibili nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Echo Dot con orologio costa 69,99 euro e sarà disponibile in bianco ghiaccio e ceruleo. I nuovi prodotti possono essere preordinati a partire da oggi e inizieranno a essere spediti entro la fine dell'anno.

Per acquistare Echo Show 10 ci vogliono invece 249,99 euro; il device sarà disponibile nei colori antracite e bianco. Per avere la data della disponibilità di quest'ultimo però bisognerà attendere.



FIRE TV STICKMa uno dei dispositivi più azzeccati realizzati dall'azienda di Jeff Bezos negli ultimi anni è senz'altro, attualmente la soluzione più economica e più efficiente per navigare dalla tv attraverso le varie piattaforme streaming, da Netflix a - ovviamente - Amazon Prime Video. All'evento virtuale di oggi pomeriggio, oltre a una nuova versione della classica Fire Tv Stick (ora più potente del 50% e dotata di tecnologia Hdr e di supporto per il formato Dolby Atmos ma anche del telecomando vocale Alexa, al prezzo di 39,99 euro), è stato presentato anche un modello ancora più economico, Fire Tv Stick Lite. Costa 29,99 euro e può riprodurre contenuti in Full Hd. Entrambi i device si possono preordinare da oggi, mentre le spedizioni in Italia sono previste a partire dalla prossima settimana.

Chi invece cerca un dispositivo più potente arriva la nuova Fire Tv Cube, con accesso a Dolby Vision e contenuti 4K Ultra HD fino a 60 fps. Si tratta appunto di una sorta di speaker di forma cubica con un sistema di comando vocale particolarmente sofisticato, che riesce a riconoscere la voce anche in un ambiente rumoroso. Tramite il nuovo dispositivo è possibile anche controllare soundbar e altri dispositivi usando la voce. Si può acquistare già da oggi al prezzo di 119,99 euro.

LUNA

Non si vedrà invece nel nostro Paese, almeno per ora, il servizio più interessante presentato oggi dall'azienda di Seattle. Si chiama "Luna", ed è una piattaforma streaming per i videogiochi che si potrà utilizzare negli Usa su Fire Tv, Mac e Pc Windows, oltre che su dispositivi mobili Android e iOS. Si tratta per un passo importante per il colosso di Bezos, che dimostra in questo modo di voler entrare in un mercato ricchissimo e dalle enormi potenzialità. Non a caso lo hanno già fatto, oltre a Sony con PsNow, anche Apple con Arcade e Google con Stadia. E con l'arrivo di Amazon, ora la partita potrà davvero avere inizio.

