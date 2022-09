Amazon presenta Fire Tv Cube di terza generazione e il nuovo teleocmando Alexa pro

Novità per la lineup di Fire TV che Amazon aggiorna con l’arrivo del TV Cube di terza generazione e il telecomando vocale Alexa Pro. Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente, aumentando la velocità di avvio delle app e rendendo l’esperienza più fluida e scorrevole.

Lo streamer può essere controllato completamente tramite la voce, grazie ad Alexa, e include tutta una serie di caratteristiche tra cui il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, sono presenti l’ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling. L’ingresso HDMI offre la versatilità di riunire i dispositivi d’intrattenimento, collegando direttamente decoder via cavo compatibili, lettori Blu-ray e altro ancora. Il TV Cube consente di controllare facilmente la TV in diretta, i decoder supportati e lo streaming on-demand, tramite il telecomando vocale Alexa, e dispone di una porta USB aggiuntiva alla quale collegare facilmente le webcam compatibili per le videochiamate. L’assenza di interferenze è assicurata dal supporto al Wi-Fi 6E ed è presente una porta Ethernet per chi necessita di una connessione di rete cablata.

Un’altra novità di Fire TV Cube è costituita dal Super Resolution Upscaling, una tecnologia che offre una migliore qualità dell’immagine convertendo senza difficoltà i contenuti HD in 4K per una maggior nitidezza, contrasto e chiarezza.

Amazon ha anche introdotto una nuova funzione per il telecomando vocale Alexa Pro. Grazie alla nuova funzione di ricerca infatti, basta dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder dedicato nell’app Fire TV e l’altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono per attirare l’attenzione. Due nuovi pulsanti personalizzabili rendono più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa; è possibile personalizzarli per creare scorciatoie a portata di un click alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare. Ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film. Il telecomando vocale Alexa Pro include anche una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce.

Grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 è perfetto per essere considerato la TV smart della cucina e in moltissimi lo utilizzano per guardare video. Prossimamente, anche su questo dispositivo sarà disponibile Fire TV. Con questo aggiornamento gratuito, gli utilizzatori di Echo Show 15 saranno in grado di accedere ai contenuti streaming, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online. Con il nuovo widget Fire TV, si potranno visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi da vedere. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, si potrà toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato o associare un telecomando Fire TV.

Il nuovo Fire TV Cube è disponibile da subito per il pre-ordine al prezzo di 159,99 euro. Lo stesso vale per il telecomando vocale Alexa Pro al prezzo di 39,99 euro.