Sony Bravia Z9K: realismo 8K mozzafiato e immagini eccellenti

Sony ha annunciato le date di lancio europee dei nuovi Tv Z9K. Grazie al Cognitive Processor XR, l’esclusiva tecnologia XR Backlight Master Drive controlla con precisione il sistema di retroilluminazione Mini Led di ultima generazione, garantendo livelli straordinari di luminosità.

La gamma dinamica riprodotta è eccellente, i punti luminosi risultano ancora più intensi, i neri più profondi e i toni medi più naturali. Con l’upscaling XR 8K poi, la qualità dell’intrattenimento sfiora quella originale del formato 8K, indipendentemente dai contenuti o dalle sorgenti. Il Cognitive Processor XR di Sony è in grado di elaborare grandi quantità di dati per ricreare in modo intelligente le texture e i dettagli andati persi, con un effetto finale incredibilmente realistico.

Le ultime innovazioni firmate Sony rendono l’esperienza di visione ancora più immersiva e fedele all’intento degli autori dei contenuti. Quando si guarda un film per esempio, la tecnologia Acoustic Multi-Audio fa combaciare con precisione la posizione del suono con le immagini sullo schermo, per offrire un’esperienza audiovisiva realistica e coinvolgente. E, per personalizzare e migliorare ulteriormente l’intrattenimento, il modello Z9K offre nuove funzioni, come la Netflix Adaptive Calibrated Mode, che regola l’elaborazione delle immagini in base alla luce ambiente in modo che film e serie TV vengano riprodotti proprio come sono stati pensati, indipendentemente dalle condizioni di luminosità. I televisori Bravia XR supporteranno inoltre due esclusive funzioni PS5 per essere ufficialmente “Perfect for PlayStation 5”: Auto Hdr Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Un’altra novità in arrivo quest’anno è la videocamera di nuova concezione Bravia Cam, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. In più, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze all’insegna del divertimento.

La crescente richiesta di schermi Tv sempre più grandi porta con sé il rischio di un incremento nel consumo di energia e risorse. Tuttavia, l’impegno di Sony nei confronti della sostenibilità si esplica a 360 gradi, dal processo di sviluppo fino all’esperienza di visione. Con il programma ambientale globale “Road to Zero”, Sony punta ad azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle attività dell’azienda. Nell’ottica di questi obiettivi, la gamma di TV 2022 è realizzata con un elevato contenuto di Sorplas, una speciale plastica riciclata. Grazie all’utilizzo di questo materiale, Sony è riuscita a incrementare la quota di riciclati senza sacrificare design e durata di vita dei prodotti e ha ridotto il contenuto complessivo di plastica vergine addirittura del 60%, l’equivalente di circa 140 milioni di compact disc. Inoltre, grazie alla capacità di rilevare l’assenza di spettatori davanti al televisore, il dispositivo Bravia Cam abbassa l’intensità luminosa dello schermo per risparmiare energia.

Caratteristiche principali dei modelli da 75 e 85 pollici: