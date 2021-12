«’A rezza», il videoclip dei Suonno d'ajere dal primo album «Suspiro»

Nuova vita, nuova grafica, due brani in più e distribuzione internazionale grazie alla Italian World Beat per «Suspiro» il primo album dei Suonno D’Ajere, il bel trio partenopeo composto da Irene Lupe Scarpato (canto), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello) e Gian Marco Libeccio (chitarra classica). Il concertino più hype del momento aggiunge una foto di Mario Spada in copertina e due brani alla scaletta, quasi a ribadire le strade percorse finora: un sensuale inedito newpolitano di Alessio Bonomo e Ferruccio Spinetti («’A rezza», accompagnato da questo video che vi proponiamo in anteprima) e un classico digiacomiano («’E ccerase») che la chanteuse rende con voluttuosa melodia. Sin dal nome, rubato al Pino Daniele del primo album, è chiara la direzione intrapresa dai tre, gettando un ponte tra contemporaneità e classici veraci, affrontati con rispetto ma senza timore reverenziale, anche quando firmati, come in questo caso, da mammasantissimi come Raffaele Viviani, Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ernesto Murolo, lo stesso Nero Metà: i plettri di Smigliante Gentile e Libeccio sono frutto della tradizione ma con consapevolezza dei tempi attraversati, anzi suonati, figli delle radici, ma anche del mondo, e mai dell'oleografia che tutto avvilisce e fa avvizzire. Debutto dal vivo domani sera a Napoli, al Piccolo Bellini.