A Rio e San Paolo monumenti e stadi illuminati per "o rei" Pelé

Anche il Cristo Redentore e lo stadio Maracanà

Rio de Janeiro, 30 dic. (askanews) - I monumenti e le strade delle città brasiliane illuminati per omaggiare Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, "o rei", la leggenda del calcio mondiale, morto ieri a 82 anni dopo una lunga malattia. A Rio de Janeiro la famosa statua di Cristo Redentore è stata illuminata di verdeoro, i colori della bandiera del Brasile e della nazionale di calcio brasiliana; sempre a Rio è stato illuminato il gigantesco stadio Maracanà.

A San Paolo, la ricca megalopoli finanziaria del Sud del paese, grandi installazioni elettriche con immagini di Pelé decorano le arterie della città.