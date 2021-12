A Sestriere i vaccini sulle piste di sci

(LaPresse) Vaccinazioni direttamente sulla neve a Sestriere, Prato Nevoso e Alagna: accesso diretto per la prima dose e possibilità di terza dose per chi, nello stesso giorno ha già un appuntamento programmato in un hub del territorio. Per sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi, il 30 dicembre il Piemonte ha dedicato una particolare giornata di vaccinazione proprio sulle piste da sci, in tre delle sue principali stazioni invernali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Comuni e le aziende sanitarie locali e i gestori degli impianti sciistici. "