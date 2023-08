A Vilnius la lezione di fitness è da record: esercizi sulla torre più alta del paese

È una lezione di fitness da record quella che si è tenuta a Vilnius, capitale della Lituania: la sessione d’allenamento è infatti avvenuta in alta quota, a 170 metri d’altezza. Il 10 agosto, 50 partecipanti hanno preso parte a un allenamento in una location unica, la Vilnius TV Tower: un simbolo della città e una delle tv tower più alte del mondo. A condurre la lezione sette coach (del club Re.Formato), opportunamente assicurati con dei cavi mentre mostravano i movimenti dal bordo della torre. I partecipanti hanno assistito (e ripetuto i movimenti) dietro una rete di sicurezza. «È simbolico aver potuto tenere una sessione di body balance a questa altezza! – ha commentato Dovilė Šimonytė-Šturienė, portavoce del club fitness – Vilnius, che sta celebrando il suo 700esimo anniversario, quest’estate è più viva che mai. Abbiamo contribuito ai festeggiamenti per fare un regalo a tutti gli amanti del fitness in città». Foto e video: Go Vilnius