Affari tuoi, la regola curiosa: il concorrente vince 5 euro, ma la cifra che porta a casa è diversa

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 gennaio è andato in scena un momento piuttosto particolare: il concorrente, presente in studio insieme alla moglie, ha vinto soltanto 5 euro. Fin qui nulla di strano, dato che si tratta di una dinamica assai comune nel programma televisivo condotto da Amadeus. Ma a scatenare la fantasia dei telespettatori è invece l'idea che ad un concorrente possa essere corrisposta una cifra così bassa. Tra l'altro, dato che il pagamento è in gettoni d'oro, la cifra è destinata a scendere ancora. Quale sarà la verità? Quanto guadagnano davvero i concorrenti che prendono i pacchi azzurri ad Affari tuoi? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB